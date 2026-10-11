Benevento, ora la serie B fa meno paura Come dice Floro, la strega si "cala nella realtà della cadetteria" crescendo a vista d'occhio

Lasciare il possesso palla agli avversari (57% Cesena, 43% per la strega) e svettare nei tiri verso la loro porta (17 contro 11, uno solo nello specchio per i romagnoli) significa che ora il pianeta della B è meno sconosciuto e che il Benevento può percorrerlo con maggiore efficacia. Alla domanda se la strega si fosse ormai calata nel nuovo campionato, Floro Flores ha risposto con una battuta: “Più che calarci, ci stiamo alzando...”. Eh già, quello della squadra giallorossa è una crescita esponenziale rispetto alle prime partite. La terza vittoria consecutive corrisponde al secondo clean sheet di fila e colloca il Benevento tra le difese migliori del campionato, con appena 5 gol subiti (uno nelle ultime tre), secondo solo a Sudtirol, Ascoli e Modena (ma i canarini devono ancora giocare, stasera contro l'Hellas).

Una classifica brillante: tra le neo promosse solo l'Ascoli ha fatto (un po') meglio

La classifica insomma strizza l'occhio alla strega e pur senza crearsi false illusioni, si può dire che questa squadra se la può giocare ad armi pari con tutti. La formazione di Diamanti, lo ricordiamo, era imbattuta ed ha conosciuto al Vigorito la sua prima sconfitta stagionale.

Floro, pur tentato di dare spazio a qualche elemento apparso in ottima forma nelle ultime uscite, ha lasciato le cose come stavano. Il tecnico giallorosso sembra aver ormai sdoganato il 4-3-3, un modulo che chiama ad un lavoro massacrante capitan Maita (per la prima volta è uscito dal campo coi crampi), ma che si avvale della instancabile azione di Christian Kouan e delle percussioni improvvise di Antonio Siatounis, che ha trovato pure il suo primo gol in serie B.

Ottima gestione dei momenti della partita

Una squadra che sa essere accorta quanto basta e briosa quando serve, che sa insomma gestire i vari momenti della partita. Non era facile tenere a freno i tanti esperti del Cesena: Shpendi è il capocannoniere del campionato, Fiori un giocatore cercato anche dal Benevento in estate, Bohinen ha vinto la B l'anno scorso col Venezia, l'eterno Bisoli aveva anche trovato la via del gol (giustamente annullato...), D'Andrea col marchio del Sassuolo che sforna sempre giocatori interessanti. Aver vinto questa partita deve far impettire la strega, che sta imparando ad essere più pratica e raccoglie a piene mani quello che costruisce. Sembra avere le armi giuste per fare un bel percorso: ha l'undici base affidabile e chi subentra non abbassa mai il livello tecnico e mentale. Le parole più dolci di Floro sono sempre per i subentrati. Hanno fatto tutti benissimo, uno, Luigi Cherubini, ha anche segnato il gol della sicurezza. Firmando due prodezze al... prezzo di una. Due perle che meritano la copertina di questa giornata.