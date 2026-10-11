Under 16, il Benevento torna alla vittoria: poker all'Arezzo Importante vittoria in trasferta per i ragazzi guidati da Paolo Festa

Arezzo-Benevento 1-4

Arezzo: Di Pietro; Aparicio, Tronconi, Mazzoni (1'st Baraldi), Potirniche, Balsimini, Gianassi, Tacconi, Riascos (1'st Mazzitelli), Saponaro, Gherardi (1'st Luka). A disp.: Da Fassini, Dini, Gennaioli, Kazanovskyi, Taschini. All.: Bellini

Benevento: Nuzzo (37'st Aruta); Sansaro, Martinelli (37'st Sarracino), De Vito Andrea (33'st De Feo), Scapellato, Gargiulo (33'st Mirra), Licciardi (37'st Criscuolo), Conte (40'st Maglia), Di Laora (40'st Bianco), Nolé (37'st De Vito Antonio), Grosso La Valle (37'st Picarella). All.: Festa

Arbitro: Papale di Arezzo. Assistenti: Lollini di Arezzo e Aldi di Valdarno

Marcatori: 40'pt Di Laora (B), 10'st Saponaro (A), 25'st Martinelli (B), 30'st Licciardi (B), 35'st Grosso La Valle (B)

L'under 16 del Benevento si è riscattata dopo le sconfitte rimediate con Lecce ed Empoli. I giallorossi di Festa si sono imposti per 4-1 in casa dell'Arezzo, conquistando la seconda vittoria stagionale, la prima lontana dalle mura amiche. Il Benevento è passato in vantaggio al 40' con Di Laora. Nella ripresa, Saponaro ha pareggiato, ma la Strega è ritornata in avanti con Martinelli al 25'. Licciardi e Grosso La Valle hanno chiuso successivamente il match, portando il risultato sul definitivo 4-1. Nella prossima giornata, il Benevento sarà di scena in casa della Lazio.