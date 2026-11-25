Futuro Remoto 2026 arriva a Benevento per immaginare il 2050 Il 4 dicembre l’Università degli Studi del Sannio ospita una delle quattro tappe del festival

La scienza incontra i giovani e diventa uno strumento per immaginare e costruire il domani. Venerdì 4 dicembre 2026 Futuro Remoto farà tappa a Benevento, negli spazi dell’Università degli Studi del Sannio, con l’appuntamento dal titolo “UniSannio: Cittadini Protagonisti delle Grandi Transizioni”. Una mattinata dedicata alla conoscenza, alla sperimentazione e alla partecipazione, che coinvolgerà soprattutto le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

L’iniziativa rientra nella quarantesima edizione di Futuro Remoto, il festival promosso da Fondazione IDIS – Città della Scienza, con il sostegno della Regione Campania, dei sette Atenei campani e dei principali enti di ricerca. Dopo aver celebrato a Napoli il traguardo dei quarant’anni con quindicimila visitatori, la manifestazione si apre al territorio regionale con quattro appuntamenti a Salerno, Caserta, Benevento e Avellino, in programma dal 26 novembre all’11 dicembre.

Il tema scelto per questa edizione, “L’immaginazione di futuri”, mette al centro il ruolo della conoscenza scientifica nella costruzione di una società più consapevole, sostenibile e inclusiva. A Benevento questo obiettivo prenderà forma attraverso un programma articolato, nel quale i giovani non saranno semplici spettatori, ma protagonisti attivi di esperienze e percorsi di confronto sulle grandi sfide contemporanee.

La mattinata si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali di Maria Moreno, rettrice dell’Università degli Studi del Sannio, Antigone Marino, vicepresidente della Fondazione IDIS – Città della Scienza, e Onofrio Giustino Angelo Cutaia, assessore alla Cultura, Eventi e Personale della Regione Campania.

Ampio spazio sarà riservato ai Future Labs, laboratori partecipativi organizzati dai tre dipartimenti dell’Ateneo sannita. Il Dipartimento di Ingegneria proporrà attività dedicate alle città intelligenti, alle energie del futuro e alla robotica, con Smart City Lab, Energy4Future e Robot in azione. Previsto anche un percorso sull’ingegneria per la sicurezza, attraverso simulazioni digitali dedicate a ponti, infrastrutture e rischio sismico.

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie accompagnerà invece i partecipanti alla scoperta del mondo naturale e delle sue trasformazioni. Tra le esperienze in programma figurano Scienziati per un giorno, con analisi di acqua e suolo, Biodiversità in città, dedicato alla citizen science, e Il mondo invisibile, per osservare la realtà attraverso il microscopio. Non mancherà Dal rifiuto alla risorsa, un laboratorio che metterà in relazione economia circolare e biotecnologie ambientali.

Intelligenza artificiale, economia e innovazione saranno al centro delle proposte del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi. Gli studenti potranno confrontarsi con Processo all’Intelligenza Artificiale, approfondire il rapporto tra IA e beni culturali con Il patrimonio del futuro e sperimentare la progettazione imprenditoriale attraverso La startup delle idee. In programma anche I numeri raccontano il futuro e Bilancio partecipativo, attività che avvicineranno i giovani ai temi delle decisioni economiche e della partecipazione alla vita collettiva.

Accanto ai laboratori, il programma prevede le Pillole di Futuro Remoto e i laboratori aperti, occasioni di dialogo diretto con il mondo della ricerca. Con UniSannio Risponde, ricercatrici e ricercatori incontreranno i partecipanti per brevi approfondimenti su transizione digitale, salute e benessere, patrimonio culturale, sostenibilità e contrasto alle disuguaglianze. Spazio anche a Ricerca in tre foto e a Startup e innovazione, dedicato al trasferimento tecnologico e al rapporto tra ricerca e nuove opportunità di sviluppo.

Tra i momenti più significativi della tappa beneventana ci sarà Cartoline dal Passato e dal Futuro Remoto, un percorso partecipativo che inviterà i ragazzi a immaginare il mondo del 2050, raccontando attraverso le proprie cartoline la società in cui vorrebbero vivere.

È proprio questa la sfida che Futuro Remoto porta a Benevento: trasformare la curiosità in conoscenza e la conoscenza in partecipazione, offrendo alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere i cambiamenti in atto e contribuire a orientare quelli che verranno.

Con la tappa all’Università degli Studi del Sannio, il festival conferma così la propria vocazione a diffondere la cultura scientifica oltre i confini dei grandi centri, valorizzando il ruolo degli atenei e dei territori nella costruzione del futuro. Una mattinata in cui Benevento diventerà luogo di incontro tra ricerca, scuola, innovazione e cittadinanza, con uno sguardo rivolto al 2050 e alle possibilità che le nuove generazioni sapranno immaginare.