A Benevento gli studenti realizzano mani in 3D per bambini con disabilità Venerdì 4 dicembre, al Liceo Artistico dell’IIS «Alberti-Virgilio», la seconda edizione

Dalla tecnologia alla solidarietà, dalla creatività all'impegno sociale. A Benevento la stampa 3D diventa uno strumento concreto per migliorare la vita delle persone e abbattere le barriere della disabilità. È questo il messaggio che accompagnerà la seconda edizione del Future Makers Day, in programma venerdì 4 dicembre 2026, alle 10, nell'aula magna del Liceo Artistico dell'Istituto di Istruzione Superiore Alberti – Virgilio, in via Tiengo 1.

L'iniziativa nasce dall'esperienza del FabLab ART Lab, il laboratorio di fabbricazione digitale della scuola, che è anche un e-Nable Italia Point. Qui gli studenti sono impegnati nella realizzazione di ausili attraverso la stampa tridimensionale, occupandosi della produzione e dell'assemblaggio di dispositivi destinati a bambini con amputazioni o malformazioni, in particolare alla mano o al braccio. Gli ausili vengono successivamente donati gratuitamente alle famiglie attraverso la rete e-Nable Italia.

Un'attività che va ben oltre la sperimentazione tecnologica e che consente ai ragazzi di mettere in pratica le competenze acquisite a scuola, confrontandosi con un progetto nel quale precisione, capacità progettuale e lavoro di squadra assumono un significato ancora più profondo: contribuire concretamente al benessere degli altri.

Il momento centrale della manifestazione sarà la consegna di due ausili a due famiglie, un appuntamento particolarmente significativo perché permetterà di dare un volto e un risultato tangibile al lavoro svolto dagli studenti. La consegna avverrà alla presenza dei ragazzi, delle autorità invitate e delle rappresentanze di altre scuole italiane, che parteciperanno all'iniziativa in presenza oppure attraverso collegamenti a distanza.

Il Future Makers Day assume inoltre un valore simbolico particolare perché si svolgerà il giorno successivo alla Giornata internazionale delle persone con disabilità, celebrata il 3 dicembre. Una scelta che sottolinea la volontà dell'istituto di trasformare la sensibilizzazione sui temi della disabilità e dell'inclusione in esperienze concrete, capaci di coinvolgere direttamente le nuove generazioni.

La mattinata sarà anche un'occasione per raccontare il percorso del FabLab ART Lab e condividere i risultati raggiunti. Nel programma figurano la presentazione delle attività del laboratorio da parte degli studenti, l'illustrazione del progetto e-Nable Italia e degli ausili stampati in 3D e donati gratuitamente, oltre alla presentazione del primo e-Nable Point scolastico d'Italia e della rete delle scuole coinvolte.

Previsto anche un momento di confronto con associazioni e servizi del territorio che operano nel campo della disabilità, per favorire il dialogo tra istituzioni scolastiche, realtà associative e comunità locale.

L'esperienza dell'IIS «Alberti-Virgilio» dimostra come la scuola possa diventare un luogo in cui l'innovazione tecnologica incontra i bisogni reali della società. Gli studenti non sono soltanto chiamati ad apprendere nuove tecniche e a utilizzare strumenti digitali, ma diventano protagonisti di un percorso che mette al centro la persona, la solidarietà e il valore della condivisione.

Il Future Makers Day si propone così come una giornata dedicata ai giovani, alla fabbricazione digitale e all'inclusione, nella quale il sapere acquisito tra i banchi si traduce in un gesto di attenzione verso gli altri. Un esempio di come anche un laboratorio scolastico possa contribuire a costruire una comunità più attenta, accessibile e solidale.