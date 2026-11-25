Aeroporto di Benevento, Carlo Iannace: Condivido la proposta di Mastella "Un’opportunità per lo sviluppo delle aree interne"

"Ho letto con interesse e piacere la proposta dell’on. Mastella di ampliare le attività dell’aeroporto di Benevento, in contrada Olivola. È una proposta che condivido e che mi ha riportato alla memoria un mio intervento in Consiglio regionale nel 2019". Così il dottore Carlo Iannace, già consigliere regionale che interviene dopo l'idea del primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, lanciata a margine dell'inaugurazione di una strada a ridosso del campo volo di Olivola, alle porte di Benevento.

"In quell’occasione - ricorda Iannace -, durante la seduta dedicata all’approvazione della rete aeroportuale campana, che poneva le basi per l’avvio dei voli commerciali dall’aeroporto di Salerno attraverso un accordo con quello di Napoli, proposi di iniziare a ragionare anche sulla realizzazione di uno scalo a servizio delle aree interne, proprio a Benevento.

A Olivola era già attivo un campo di volo, molto frequentato dagli appassionati di aviazione sportiva e sede di un aeroclub che ha permesso a intere generazioni di ragazzi di coltivare e realizzare il sogno di diventare piloti. Benevento, del resto, vanta una significativa tradizione aeronautica: negli anni a cavallo della Seconda guerra mondiale ospitava un’industria del settore e un aeroporto, dismesso nel dopoguerra. Solo negli anni Novanta la pista è stata riattivata per il volo sportivo.

Ritengo che il potenziamento della pista di Olivola possa rappresentare un’opportunità concreta per il Sannio e per le aree interne della Campania, da anni segnate dallo spopolamento e dalla partenza di tanti giovani. La vicinanza a Pietrelcina, paese natale di San Pio, potrebbe favorire nuove forme di turismo religioso e contribuire allo sviluppo delle attività economiche del territorio.

Non va trascurata, inoltre, la possibile funzione dello scalo a supporto della Protezione civile, in un territorio caratterizzato da un elevato rischio sismico. Una pista adeguatamente attrezzata potrebbe costituire un importante presidio logistico in caso di calamità ed emergenze.

Accolgo, quindi, con favore le parole dell’on. Mastella, che riportano all’attenzione una prospettiva in cui credevo già nel 2019 e che merita oggi di essere approfondita".