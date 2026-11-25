ANCE Benevento, Sezione Costruttori di Confindustria Benevento, ha programmato a partire da domani l’iniziativa: «Appalti, parliamone. Dialoghi sui contratti pubblici tra imprese, amministrazioni e diritto». Si tratta di un ciclo di cinque incontri che, da novembre 2026 ad aprile 2027, seguirà il contratto pubblico lungo tutta la sua vita: dalla gara all’esecuzione dell’opera, fino alla prevenzione del contenzioso.
Il format è diverso dal tradizionale convegno: niente lunghe relazioni frontali, ma un confronto diretto su casi concreti tra imprese, stazioni appaltanti, professionisti e alcuni dei massimi esperti del diritto amministrativo.
Il primo incontro, «Chi vince davvero una gara?», è dedicato alla fase che precede l’aggiudicazione, oggi al centro di gran parte del contenzioso sugli appalti pubblici. Si parlerà di:
– cause di esclusione e obblighi dichiarativi delle imprese nel nuovo Codice dei contratti;
– nuovi orientamenti sui consorzi stabili;
– subappalto, nolo e avvalimento;
– accesso agli atti di gara e impugnazione delle aggiudicazioni.
Intervengono: Carmine Volpe, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e Avv. Gian Luca Lemmo, avvocato amministrativista, Coordina: Avv. Andrea Abbamonte. Modera: Melania Petriello, giornalista.
Saluti istituzionali: Eleonora Iannace, Tesoriere di ANCE Benevento, e i Presidenti degli Ordini professionali di Benevento: Avv. Stefania Pavone (Avvocati), Ing. Ivan Verlingieri (Ingegneri), Arch. Emilio Franco (Architetti PPC), Geom. Giampaolo Biele (Geometri), Dott.ssa Ida Lonardo (Dottori Commercialisti) e Dott. Arturo Aulino (Consulenti del Lavoro).
L’iniziativa si svolge con il patrocinio degli Ordini professionali di Benevento, che riconosceranno crediti formativi ai propri iscritti. In sala sono attesi imprenditori edili, tecnici e RUP dei Comuni e delle stazioni appaltanti, professionisti ed esperti del diritto.
I prossimi appuntamenti del ciclo sono in programma il da gennaio fino al mese di aprile 2027.