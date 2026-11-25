Appalti, parliamone: al via ciclo incontroli Anche su contratti pubblici Si tratta di un ciclo di cinque incontri che, da novembre 2026 ad aprile 2027

ANCE Benevento, Sezione Costruttori di Confindustria Benevento, ha programmato a partire da domani l’iniziativa: «Appalti, parliamone. Dialoghi sui contratti pubblici tra imprese, amministrazioni e diritto». Si tratta di un ciclo di cinque incontri che, da novembre 2026 ad aprile 2027, seguirà il contratto pubblico lungo tutta la sua vita: dalla gara all’esecuzione dell’opera, fino alla prevenzione del contenzioso.

Il format è diverso dal tradizionale convegno: niente lunghe relazioni frontali, ma un confronto diretto su casi concreti tra imprese, stazioni appaltanti, professionisti e alcuni dei massimi esperti del diritto amministrativo.

Il primo incontro, «Chi vince davvero una gara?», è dedicato alla fase che precede l’aggiudicazione, oggi al centro di gran parte del contenzioso sugli appalti pubblici. Si parlerà di:

– cause di esclusione e obblighi dichiarativi delle imprese nel nuovo Codice dei contratti;

– nuovi orientamenti sui consorzi stabili;

– subappalto, nolo e avvalimento;

– accesso agli atti di gara e impugnazione delle aggiudicazioni.

Intervengono: Carmine Volpe, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e Avv. Gian Luca Lemmo, avvocato amministrativista, Coordina: Avv. Andrea Abbamonte. Modera: Melania Petriello, giornalista.

Saluti istituzionali: Eleonora Iannace, Tesoriere di ANCE Benevento, e i Presidenti degli Ordini professionali di Benevento: Avv. Stefania Pavone (Avvocati), Ing. Ivan Verlingieri (Ingegneri), Arch. Emilio Franco (Architetti PPC), Geom. Giampaolo Biele (Geometri), Dott.ssa Ida Lonardo (Dottori Commercialisti) e Dott. Arturo Aulino (Consulenti del Lavoro).

L’iniziativa si svolge con il patrocinio degli Ordini professionali di Benevento, che riconosceranno crediti formativi ai propri iscritti. In sala sono attesi imprenditori edili, tecnici e RUP dei Comuni e delle stazioni appaltanti, professionisti ed esperti del diritto.

I prossimi appuntamenti del ciclo sono in programma il da gennaio fino al mese di aprile 2027.