Scarpe rosse sui gradini del Municipio contro la violenza sulle donne A Morcone «Passi di rispetto». Alunni e beneficiari del progetto di accoglienza insieme

Scarpe rosse sui gradini del Palazzo Comunale per ricordare le donne vittime di violenza e ribadire l'importanza di una cultura fondata sul rispetto e sulla libertà. È il messaggio che Solopaca affida all'iniziativa «Scarpe rosse – Passi di rispetto», promossa dalla Cooperativa Sociale San Rocco nell'ambito del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado e il Comune di Solopaca.

L'appuntamento è per oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 11.30, nei giardini del Palazzo Comunale, dove saranno esposte le scarpe rosse realizzate attraverso un percorso di laboratori creativi e momenti di riflessione che ha coinvolto i beneficiari del progetto di accoglienza e gli studenti.

Un'iniziativa che va oltre il valore simbolico della ricorrenza e mette insieme generazioni, storie e culture differenti, unite dalla volontà di affermare un principio universale: nessuna forma di violenza può trovare giustificazione.

Il percorso ha preso avvio il 20 novembre, presso la sede del progetto SAI, con un laboratorio dedicato al recupero e alla decorazione creativa di scarpe da donna, trasformate in simboli di consapevolezza e rispetto. Il 23 novembre l'attività è proseguita nella scuola secondaria di primo grado di Solopaca, dove gli studenti, guidati dai docenti, hanno partecipato a un laboratorio grafico sul tema delle scarpe rosse.

Parallelamente, nelle classi sono stati promossi momenti di riflessione sulla violenza di genere, con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull'importanza del rispetto reciproco, della libertà individuale e del riconoscimento della dignità di ogni persona.



Il momento conclusivo vedrà protagonisti anche i rappresentanti del Consiglio Comunale Junior della scuola, che parteciperanno all'allestimento delle installazioni e, insieme ai beneficiari del SAI, condivideranno pensieri e riflessioni sul significato della giornata.



Le scarpe rosse, da anni simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, diventano così il risultato di un lavoro collettivo nel quale l'espressione artistica si intreccia con l'educazione civica e la partecipazione sociale.

Particolarmente significativo il coinvolgimento dei beneficiari del progetto SAI, che attraverso l'iniziativa hanno avuto l'opportunità di contribuire attivamente alla vita della comunità ospitante. Un'esperienza che interpreta l'integrazione non soltanto come accoglienza, ma anche come condivisione di valori, responsabilità e occasioni di cittadinanza attiva.

Con «Scarpe rosse – Passi di rispetto», la Cooperativa Sociale San Rocco rinnova il proprio impegno nella promozione di percorsi di inclusione e sensibilizzazione, valorizzando la collaborazione tra scuola, istituzioni e sistema di accoglienza.

Un messaggio che parte da Solopaca e che, attraverso un gesto semplice ma carico di significato, ricorda come il contrasto alla violenza sulle donne richieda un impegno collettivo, da costruire ogni giorno attraverso l'educazione, il dialogo e il rispetto.



Perché ogni scarpa rossa racconta un'assenza, ma ogni passo verso il rispetto può contribuire a costruire un futuro diverso.