Spaccio di cocaina anche mentre è ai domiciliari: patteggia 3 anni e 6 mesi Benevento. La pena per una 45enne di San Nicola Manfredi, scarcerata e ora all'obbligo di dimora

Tre anni, 6 mesi e 20 giorni. E' la pena, patteggiata, validata dal giudice Maria Amoruso per Giovanna Zotti (avvocato Elena CosinA), 41 anni, di San Nicola Manfredi, accusata di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, che è stata scarcerata ed ora è sottoposta all'obbligo di dimora. L'imputazione è relativa a fatti avvenuti il 4 ed il 14 luglio, quando era stata arrestata due volte.

Nella prima occasione erano stati i carabinieri della Compagnia a rinvenire, e sequestrare, nascosti nella sua abitazione, 133 grammi di hashish e 138 di cocaina. Era finita ai domiciliari, ma dieci giorni dopo era stata 'beccata dalla Mobile, che l'aveva condotta in carcere, per aver spacciato un grammo e mezzo di cocaina. In particolare, aveva affidato la 'roba' ad una 40enne, per la quale si procede separatamente, che in auto aveva raggiunto una stazione di servizio di via Moro, a Benevento, ed aveva consegnato la droga ad un acquirente, che aveva sborsato il dovuto – 110 euro – ed anche saldato un pregresso debito di 50 euro. Durante la perquisizione della sua casa, gli agenti avevano scovato altri 6 grammi di cocaina sostanza, materiale per il confezionamento delle dosi e sostanze da taglio.