Violenza di genere. L'educazione dei più piccoli resta il fulcro - VIDEO e FOTO Il Questore di Benevento, Leuci: reati in leggero calo ma mai abbassare la guardia

L'educazione e i valori impartiti nelle scuole restano il fulcro contro la violenza di genere. Senza sottovalutare anche l'importanza di insegnare ai ragazzi un linguaggio corretto per il rispetto degli altri.

Tantissime le iniziative che nel Sannio hanno caratterizzato questo “25 novembre”, giornata contro la violenza di genere. Appuntamenti, convegni e dibattiti che si sono tenuti in teatri e tantissime scuole sannite. Hanno interessato grandi e piccoli alunni, come quelli della Scuola materna di Pacevecchia che con le maestre hanno disegnato alcuni cartelli con su scritto frasi semplici ma belle, fondamentali: “Disegniamo con le mani solo cose belle”.

Tanti gli appuntamenti anche a Benevento con protagonisti sempre gli studenti.

Al Teatro San Marco l'iniziativa dal titolo “Tingiamo di arancione il mondo: finiamo la violenza contro le donne ora!», promossa dalla Direzione del Teatro in collaborazione con la Procura della Repubblica.

Centinaia di giovani studenti e associazioni coordinate dal Cesvolab Irpiania – Sannio con il presidente Raffaele Amore, che con testimonianze, interventi e performance artistiche, hanno creato un momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema.

Presente la neo direttrice del Teatro Romano di Benevento (insieme al Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino a Montesarchio) Claudia Devoto, il già direttore Ferdinando Creta, il Procuratore Aggiunto Gianfranco Scarfò, e i vertici di Prefettura, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Tutti insieme per la cultura del rispetto (nelle foto).

Forze dell'ordine chiamate ad intervenire per la repressione di questo tipo di reati ma anche per la prevenzione.

“Si deve partire dalle scuole e si deve continuare ad educare i giovani al rispetto” il monito del Questore della Provincia di Benevento, Giovanni Leuci : “Abbiamo strumenti di prevenzione sia amministrativi che penali. Il dato annuale, che resta ancora da definire, ci restituisce un leggero calo di questo tipo di reato ma resta fondamentale mantenere alta la guardia e la prevenzione”.

“I giovani vanno educati al rispetto a partire dal linguaggio” il monito del vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro.