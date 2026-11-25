Incendio in una fabbrica di razzi di segnalazione nautici: due persone ferite AGGIORNAMENTI - E' accaduto a Pannarano, in Valle Caudina

Momenti di paura questo pomeriggio a Pannarano, all'interno di un'azienda che realizza razzi di segnalazione per la sicurezza nautica interessata sembra da un incendio che ha danneggiato il tetto di una delle strutture. Due persone sarebbero rimaste ferite sembra per le ustioni riportate.

Sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco da Bonea e da Benevento e i carabinieri oltre che alle ambulanze del 118.

AGGIORNAMENTI

Necessario l'intervento anche di un funzionario dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento per valutare i danni e le cause che hanno scatenato l'incendio.

Si tratta di un'azienda che da anni costruisce i dispositivi di segnalazione di emergenza a mare.

Le due persone ferite sono state soccorse e trasportate in ospedale mentre sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.