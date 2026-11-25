Opere pubbliche, Matera: "Oltre 4,1 milioni di euro al Sannio" È quanto previsto dalla nona finestra del Fondo per l’adeguamento dei prezzi

“Oltre 4,17 milioni di euro per 27 stazioni appaltanti della provincia di Benevento. È quanto previsto dalla nona finestra del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il pagamento dei contributi destinati a compensare l’aumento dei costi dei materiali nelle opere pubbliche”.



Lo rende noto il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Segretario d’Aula del Senato della Repubblica e Coordinatore provinciale del partito sannita.



“Si tratta - spiega - di risorse importanti per il nostro territorio, che consentiranno a Comuni, Provincia e altri enti di affrontare i maggiori costi sostenuti per la realizzazione delle opere e garantire la prosecuzione dei cantieri. Un sostegno concreto soprattutto per le amministrazioni più piccole, che spesso hanno maggiori difficoltà ad assorbire gli effetti dei rincari.

Un ringraziamento particolare va al sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti Antonio Iannone per l’attenzione riservata ai territori. Garantire la copertura degli aumenti dei prezzi significa evitare che i rincari si traducano in ritardi o blocchi delle opere pubbliche, tutelando gli investimenti, le imprese e le comunità locali” conclude Matera.

