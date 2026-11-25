Il M5S Benevento: la sosta a pagamento va rivista 456 stalli a pagamento in più rispetto al 2023 (+33%)

Nelle ultime settimane il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Benevento ha analizzato la documentazione amministrativa sulla nuova gestione della sosta in città. Ne emerge un sistema che pesa su residenti, lavoratori e famiglie molto più di quanto avvenisse finora.

Un terzo di strisce blu in più

Il censimento al 30 aprile 2023 contava 1.376 stalli a pagamento. Il dato è riportato nella Relazione esigenziale per il partenariato pubblico-privato sulla gestione dei parcheggi (prot. n. 118864 del 3 novembre 2023, pag. 5). Il nuovo piano, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 167 del 24 luglio 2026, ne prevede 1.832: 456 in più, cioè il 33% in più. Gli stalli liberi previsti sono 898. Considerando solo strisce blu e bianche, circa due posti su tre in città saranno a pagamento.

Aree senza stalli liberi previsti dal piano

Per alcune aree, la tabella «Strade» della Tavola 7 (Piano organizzazione parcheggio su strada, allegata alla delibera di Giunta n. 167/2026) non indica alcuno stallo libero nella voce corrispondente:

Area ex Mercato di viale Mellusi 179 Stalli blu 0 Stalli bianchi indicati

Piazza Cardinal Pacca 96 Stalli blu 0 Stalli bianchi indicati

Via Pertini 69 Stalli blu 0 Stalli bianchi indicati

Via Salvator Rosa 63 Stalli blu 0 Stalli bianchi indicati

Via Ennio Goduti 24 Stalli blu 0 Stalli bianchi indicati

Sono 431 stalli a pagamento senza parcheggi gratuiti indicati nelle stesse voci. Va verificato quanti posti liberi restino davvero nelle strade vicine, soprattutto per chi lavora o abita in queste zone.

Si paga anche la domenica e nei festivi

A Benevento la sosta si paga tutti i giorni dalle 9 alle 20, domeniche e festivi compresi, con le stesse tariffe dei giorni feriali: 1,50 euro l'ora in Zona A e 0,80 euro in Zona B. È una scelta che ci allontana dalla gran parte delle città italiane. A Roma, Firenze, Genova, Bari e Cagliari, per esempio, le strisce blu sono di norma gratuite la domenica e nei festivi, con eccezioni limitate ad alcune zone turistiche o balneari. A Benevento, invece, il pagamento festivo vale su tutte le strisce blu della città.

Un abbonamento che vale in pochi posti

L'abbonamento per le strisce blu costa 26,50 euro ogni 30 giorni (25 euro più 1,50 di commissione), si attiva solo tramite app ed è valido solo negli stalli indicati dalla segnaletica. Secondo l'elenco pubblicato dal gestore, si tratta di circa 300 stalli numerati: circa un sesto dei 1.832 previsti. Qualche esempio: Piazza Cardinal Pacca: 96 stalli blu, abbonamento valido solo in 20; Via Pertini: 69 stalli blu, abbonamento valido solo in 26; Via Salvator Rosa: 63 stalli blu, abbonamento valido solo «al termine dei lavori attualmente in corso». Per i parcheggi in struttura l'abbonamento mensile h24 costa 70 euro, sia a Porta Rufina sia in via del Pomerio, che il gestore indica come non ancora attivo.

Le nostre richieste

La sosta a pagamento può essere uno strumento utile: favorisce la rotazione dei veicoli, l'accesso alle attività commerciali e una migliore organizzazione della mobilità. Ma deve essere in equilibrio con le esigenze di chi vive e lavora in città.

Chiediamo quindi all'amministrazione comunale una profonda revisione del sistema della sosta:

1. il ripristino della gratuità la domenica e nei giorni festivi;

2. la revisione del numero e della distribuzione degli stalli a pagamento, a partire dalle aree per cui il piano non prevede stalli liberi;

3. la verifica che vi siano parcheggi gratuiti sufficienti vicino alle aree tariffate;

4. maggiori tutele e agevolazioni per i residenti;

5. abbonamenti più accessibili e flessibili, validi su tutte le strisce blu o almeno su aree molto più ampie;

6. agevolazioni per raggiungere strutture sanitarie e servizi essenziali.

Trasparenza sui documenti

Abbiamo presentato tre richieste di accesso agli atti, protocollate con i numeri 124630, 124967 e 125961. Ad oggi non abbiamo ricevuto risposta. Tra i documenti richiesti c'è il Piano Economico-Finanziario (PEF) della concessione, indispensabile per capirne la sostenibilità, i vincoli e i margini di revisione. Sul sito del Comune non è consultabile: il collegamento per scaricare la documentazione risulta scaduto. Chiediamo che il PEF sia pubblicato e reso accessibile a tutti i cittadini. Proseguiremo l'analisi sugli aspetti economici e contrattuali della concessione, in particolare sugli obblighi del concessionario e sui margini di intervento del Comune. Chiediamo che il tema venga discusso nelle commissioni competenti e in Consiglio Comunale, con un confronto pubblico aperto a cittadini, associazioni e categorie economiche. La sosta deve essere uno strumento al servizio della mobilità e della vivibilità di Benevento, non un peso in più per chi la vive ogni giorno.