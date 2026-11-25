In Mercedes con la cocaina, fermato al casello autostradale ed arrestato Operazione della guardia di finanza, in carcere un 50enne

L'hanno atteso al casello autostradale e, dopo avergli trovato la droga, lo hanno arrestato. Nel mirino della guardia di finanza è finito Michele B., un 50enne di Bonito, ora in carcere. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato fermato a Grottaminarda dalle fiamme gialle. Era alla guida di una Mercedes classe A, la perquisizione operata dai militari ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre 100 grammi di cocaina pura.

Il passo successivo è stata la 'visita' dell'abitazione dell'uomo, dove stati scovati, nascosti nella caldaia, altri 8 grammi della stessa 'roba'. Dichiarato in arresto, il 50enne, difeso dall'avvocato Michele Ciruolo, è stato trasferito, su disposizione del sostituto procuratore Maria Dolorese De Gaudio, presso la casa circondariale di Benevento, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip.