L'hanno atteso al casello autostradale e, dopo avergli trovato la droga, lo hanno arrestato. Nel mirino della guardia di finanza è finito Michele B., un 50enne di Bonito, ora in carcere. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato fermato a Grottaminarda dalle fiamme gialle. Era alla guida di una Mercedes classe A, la perquisizione operata dai militari ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre 100 grammi di cocaina pura.
Il passo successivo è stata la 'visita' dell'abitazione dell'uomo, dove stati scovati, nascosti nella caldaia, altri 8 grammi della stessa 'roba'. Dichiarato in arresto, il 50enne, difeso dall'avvocato Michele Ciruolo, è stato trasferito, su disposizione del sostituto procuratore Maria Dolorese De Gaudio, presso la casa circondariale di Benevento, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip.