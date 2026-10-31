Serie B / Diretta Cremonese-Benevento 1-0, la sblocca Berti LIVE Segui la testuale del match dello Zini, valido per la decima giornata di campionato

Allo Zini si gioca il match tra Cremonese e Benevento, valido per la decima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria ottenuta in casa del Mantova, mentre la Strega è a caccia della continuità dopo ben sei risultati utili consecutivi che hanno permesso di portare in cascina 14 punti.

85' - Ultimo cambio Cremonese con Jack al posto di Pezzella

83' - Cambia il Benevento con l'inserimento di Schimmenti al posto di Okereke

82' - Benevento vicino al pareggio: conclusione al volo di Sernicola che viene respinta sulla linea da Baschirotto

80' - Ammonito Licina per fallo su Cherubini

77' - Entra Licina al posto di Elia

73' - Forte punizione di Nasti, si oppone Vannucchi con un ottimo intervento

63' - Per il Benevento c'è Verdi al posto di Siatounis

62' - Doppio cambio Cremonese: entrano Stuckler e Nasti al posto di Bonazzoli e Vandeputte

60' - Il Benevento cerca di reagire allo svantaggio

46' - Rientrano le squadre in campo. Triplo cambio Benevento: entrano Beruatto, Cherubini e Salvemini al posto di Romano, Lamesta e Mignani. Per la Cremonese c'è Collocolo al posto di Thorsby

45' - Termina il primo tempo

44' - Cremonese in vantaggio: errore di Mignani, ne approfitta Bonazzoli che serve Berti per che punisce Vannucchi per l'1-0

35' - Maita atterra Elia: ammonito

32' - Cremonese ancora pericolosa con una conclusione dal limite di Elia: palla di poco fuori

26' - Ammonito Romano per fallo di mano piuttosto netto

23' - Bonazzoli si invola a tu per tu con Vannucchi, ma viene neutalizzato dall'estremo difensore giallorosso

20' - Possesso palla Cremonese alla ricerca dei varchi giusti

11' - Risponde la Cremonese con un tacco di Bonazzoli su assist di Elia che va di poco fuori

2' - Occasione Benevento: cross dalla sinistra di Sernicola, ci arriva Siatounis di testa: Fulignati respinge

1' - Inizia Cremonese-Benevento!

Cremonese-Benevento 1-0, il tabellino

CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati; Lordkipanidze, Baschirotto, Luperto, Pezzella (40'st Jack); Tessardi, Thorsby (1'st Collocolo); Elia (32'st Licina), Berti, Vandeputte (17'st Nasti); Bonazzoli (17'st Stuckler). A disp.: Festa, Agazzi, De Luca, Djuric, Lickunas, Marsi, Grassi. All.: Pecchia

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Romano (1'st Beruatto), Dalle Mura, Saio, Sernicola; Siatounis (18'st Verdi), Prisco, Maita; Lamesta (1'st Cherubini), Mignani (1'st Salvemini), Okereke (38'st Schimmenti). A disp.: Esposito, Caldirola, Scognamillo, Mannini, Simonetti, Talia, Tumminello. All.: Floro Flores

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Cortese di Palermo e Russo di Nichelino. Quarto ufficiale: Gianquinto di Parma. VAR e AVAR: Marini di Roma 1 e Piccinini di Forlì

Marcatore: 44'pt Berti

Note: Ammoniti Romano, Maita, Licina. Minuti di recupero 0'pt