Il 1 Novembre scatta a Montesarchio calendario invernale raccolta differenziata Riorganizzazione della raccolta di carta e cartone e i giorni e gli orari per i rifiuti

?Entrerà in vigore nella giornata di domani, 1 Novembre 2026, il nuovo calendario invernale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Montesarchio. La programmazione predisposta da Sogesi Srl resterà valida ed effettiva fino al prossimo 30 Aprile 2027, introducendo alcune importanti novità finalizzate all'ottimizzazione del servizio sul territorio cittadino.

Tra le principali modifiche stagionali previste figura la riorganizzazione della raccolta di carta e cartone, che nel periodo invernale avverrà con frequenza monosettimanale e con esposizione fissata esclusivamente nella serata del Lunedì. Contestualmente, viene sospeso il quarto passaggio settimanale per il conferimento della frazione organica.

Nello specifico, la settimana dei conferimenti si aprirà la Domenica con il deposito dell'organico, per poi proseguire la sera di Lunedì con il secco residuo unitamente a carta e cartone.

La giornata di Martedì sarà riservata nuovamente all'organico, mentre il Mercoledì vedrà la raccolta del vetro, da esporre nella fascia oraria compresa tra le ore 12:00 e le ore 14:00, e di plastica e alluminio. L'organico tornerà protagonista con l'esposizione del Giovedì, mentre il ciclo settimanale si concluderà il Venerdì con il conferimento della plastica. Per tutte le tipologie di rifiuto, tranne dove diversamente ed espressamente indicato per il vetro, l'esposizione dei contenitori e dei sacchi dovrà avvenire rigorosamente entro le ore 24:00 del giorno evidenziato.

Al fine di garantire il massimo supporto alle esigenze delle famiglie con neonati, anziani o persone non autosufficienti, resta attivo il servizio integrativo dedicato per il ritiro di pannolini e pannoloni, che prevede due passaggi aggiuntivi a settimana previa richiesta formale di attivazione da inoltrare sul portale aziendale www.sogesi.org. Per quanto riguarda infine i rifiuti ingombranti e gli sfalci di potatura, la società ricorda alla cittadinanza che il ritiro a domicilio deve essere preventivamente prenotato online attraverso la piattaforma predisposta all'indirizzo prenotazioni.comunepulito.it.

