Formazione nazionale dedicata agli operatori impegnati nel Servizio Civile

Organizzato dalle Acli la due giorni a Benevento

formazione nazionale dedicata agli operatori impegnati nel servizio civile
Benevento.  

Benevento ha ospitato, presso il Centro La Pace, un appuntamento nazionale delle Acli dedicato alla formazione degli operatori impegnati nel Servizio Civile Universale. Due giornate di approfondimento e condivisione che hanno coinvolto venti partecipanti provenienti da tutta Italia, offrendo un'importante occasione per rafforzare competenze, relazioni e strumenti al servizio delle comunità.

"Sono state due giornate intense di confronto, approfondimento e crescita condivisa" dichiara Filiberto Parente, consigliere nazionale Acli e responsabile della Funzione per lo Sviluppo Associativo, la Formazione e il Servizio Civile.

"Un piacere accogliere la delegazione romana guidata da Simone Romagnoli, il direttore nazionale Mauro Perotti e tutto lo staff nazionale, da Noemi a Tamara, che con competenza e passione hanno animato i lavori. Un grazie speciale per aver scelto il Sud Italia e le aree interne del nostro Mezzogiorno come luogo di incontro e formazione, valorizzando territori ricchi di umanità, storia e relazioni autentiche. Un sentito ringraziamento a don Teodoro Rapuano per la calorosa accoglienza e per l'ospitalità offerta a tutti i partecipanti, nonché al sindaco di Apollosa Danilo Parente per aver ospitato il nostro momento conviviale. Continuiamo a costruire percorsi di pace, cittadinanza attiva e servizio per il bene comune".

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