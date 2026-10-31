Formazione nazionale dedicata agli operatori impegnati nel Servizio Civile Organizzato dalle Acli la due giorni a Benevento

Benevento ha ospitato, presso il Centro La Pace, un appuntamento nazionale delle Acli dedicato alla formazione degli operatori impegnati nel Servizio Civile Universale. Due giornate di approfondimento e condivisione che hanno coinvolto venti partecipanti provenienti da tutta Italia, offrendo un'importante occasione per rafforzare competenze, relazioni e strumenti al servizio delle comunità.

"Sono state due giornate intense di confronto, approfondimento e crescita condivisa" dichiara Filiberto Parente, consigliere nazionale Acli e responsabile della Funzione per lo Sviluppo Associativo, la Formazione e il Servizio Civile.

"Un piacere accogliere la delegazione romana guidata da Simone Romagnoli, il direttore nazionale Mauro Perotti e tutto lo staff nazionale, da Noemi a Tamara, che con competenza e passione hanno animato i lavori. Un grazie speciale per aver scelto il Sud Italia e le aree interne del nostro Mezzogiorno come luogo di incontro e formazione, valorizzando territori ricchi di umanità, storia e relazioni autentiche. Un sentito ringraziamento a don Teodoro Rapuano per la calorosa accoglienza e per l'ospitalità offerta a tutti i partecipanti, nonché al sindaco di Apollosa Danilo Parente per aver ospitato il nostro momento conviviale. Continuiamo a costruire percorsi di pace, cittadinanza attiva e servizio per il bene comune".