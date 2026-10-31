Sanità, Matera: "Con Manovra più risorse per i medici di pronto soccorso Il senatore sannita di Fratelli d'Italia: "Opportunità per il San Pio”

“L’incremento di 3,4 miliardi del Fondo sanitario nazionale, con una quota destinata al rafforzamento degli stipendi dei medici di pronto soccorso, rappresenta un segnale importante per affrontare la carenza di personale e rendere più attrattivo il settore dell’emergenza-urgenza”.



Così il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, che ricorda di aver già sollevato la questione con un’interrogazione parlamentare alla quale aveva risposto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.



“Nel Sannio il problema è particolarmente sentito. All’ospedale San Pio di Benevento l’ultimo concorso per medici di emergenza-urgenza è andato deserto, mentre è stato recentemente bandito un nuovo concorso per dieci professionisti. Ci auguriamo che le nuove misure economiche possano contribuire ad attrarre candidati e a rafforzare l’organico, migliorando le risposte ai cittadini.



Spero - continua - che anche l’annosa questione del Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti, che chiude alle ore 18:00, grazie a questi nuovi fondi trovi finalmente compimento.

È fondamentale che gli interventi nazionali si traducano in risultati concreti sui territori. Valorizzare i medici e creare condizioni più attrattive per chi lavora nell’emergenza significa rafforzare la sanità pubblica e garantire un’assistenza più efficace ai cittadini del Sannio”, conclude.