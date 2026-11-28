Palermo, Inzaghi: "Auguro al Benevento di tornare in Serie A" "Il presidente Vigorito lo merita. Nel Sannio fatte cose importanti"

Dopo la vittoria conquistata con il suo Palermo, Pippo Inzaghi ha ricordato gli anni vissuti nel Sannio, lanciando anche un augurio al club giallorosso: "A Benevento ho vissuto due anni importanti, forse non ci siamo neanche resi conto pienamente cosa abbiamo fatto. Abbiamo giocato in Serie A in stadi importanti, facendo bene. Le cose belle le apprezzi sempre quando non ce l'hai. Auguro tutto il bene al Benevento. L'anno scorso sono stato tra i primi a chiamare il presidente e Floro Flores dopo la promozione in Serie B. Aspettavo la Strega in questa categoria e le auguro di tornare in Serie A perché un presidente del genere se lo merita".