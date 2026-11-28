Dopo la vittoria conquistata con il suo Palermo, Pippo Inzaghi ha ricordato gli anni vissuti nel Sannio, lanciando anche un augurio al club giallorosso: "A Benevento ho vissuto due anni importanti, forse non ci siamo neanche resi conto pienamente cosa abbiamo fatto. Abbiamo giocato in Serie A in stadi importanti, facendo bene. Le cose belle le apprezzi sempre quando non ce l'hai. Auguro tutto il bene al Benevento. L'anno scorso sono stato tra i primi a chiamare il presidente e Floro Flores dopo la promozione in Serie B. Aspettavo la Strega in questa categoria e le auguro di tornare in Serie A perché un presidente del genere se lo merita".
Palermo, Inzaghi: "Auguro al Benevento di tornare in Serie A"
"Il presidente Vigorito lo merita. Nel Sannio fatte cose importanti"
Benevento.