Una collega: sono scioccata, Vincenzo era un oncologo preparato e anche un amico Benevento. La morte dei due medici, Il ricordo della dottoressa Vincenza Tinessa

La notizia della tragica morte dei dottori Vincenzo Ricci e della moglie Teresa Fabozzi, entrambi oncologi – lui a Benevento, lei a Napoli -, ha destato una notevole commozione.

Particolarmente toccante il ricordo della dottoressa Vincenza Tinessa, dirigente medico di Oncologia al San Pio e collega di Vincenzo. “Lo conoscevo benissimo, meno la moglie. Un professionista di alto livello, molto preparato e sempre pronto all'aiuto in caso di difficoltà lavorative. Ma anche una persona con la quale era piacevole trascorrere una serata in compagnia. Una coppia stupenda che aveva scelto di abitare a Caserta, per conciliare le esigenze logistiche di un lavoro che portava lui a Beneveno e a Sant'Agata dei Goti, e lei a Napoli. Sono rimasta scioccata, una notizia terribile”, conclude la professionista.

In una nota La Direzione Strategica dell’ Aorn San Pio di Benevento e l’intera comunità aziendale partecipa “con profonda commozione al dolore della famiglia e dei colleghi per la scomparsa del Dott. Vincenzo Ricci, Oncologo della UOC Oncologia Medica dell ‘ Aorn San Pio vittima nelle scorse ore di un drammatico incidente stradale insieme a sua moglie. La scomparsa del dott. Vincenzo Ricci lascia un vuoto profondo nella nostra azienda ed in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerne le doti umane e professionali»-dichiara il Direttore Generale dell Aorn San Pio di Benevento-Maria. Morgante «In questi anni ha rappresentato un punto di riferimento per i pazienti del reparto ,per i colleghi,distinguendosi per dedizione, competenza, spirito di servizio e grande sensibilità verso chi soffre. A nome della Direzione Strategica e di tutto il personale, rivolgo l’abbraccio più sincero alla famiglia in questo momento di così grande dolore».







