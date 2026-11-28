Diego, ti prego: non stancarti mai di suonare la tua magica zampogna Benevento. Pensieri in libertà

Quelli che la sanno lunga spiegano che, man mano che l'età avanza, si torna un po' bambini. Credo di essere la conferma di quest'affermazione, altrimenti non si giustificherebbe l'emozione – sì, emozione – che ho provato anche questo pomeriggio. Le note inconfondibili sono comparse all'improvviso nel palazzo in cui abito: prima in lontananza, poi più vicine. Il campanello della porta ha trillato, ho aperto e mi sono trovato di fronte un 'pezzo d'uomo'.

Gli ho chiesto se potessi sapere le sue generalità, scattargli una foto e pubblicarla. Ha annuito immediatamente. Si chiama Diego Santoro, è arrivato da San Polo Matese, un centro in provincia di Campobasso, con il suo cappello inconfondibile e la sua bellissima zampogna. Ha iniziato a suonare, sono stati trenta secondi bellissimi che, oltre a ricordarmi che tra 28 giorni sarà Natale, mi hanno precipitato in un viaggio all'indietro. Agli anni in cui ero sorpreso dalla magia della festa, dall'atmosfera che l'accompagnava, quasi impossibile da rivivere. Perchè non ci sono più coloro ai quali devo tutto.

Un tuffo nella nostalgia, quella maledetta sensazione che non vorresti mai provare e che invece, puntualmente, fa capolino. Diego mi ha fatto gli auguri, ho ricambiato con estremo piacere e l'ho ringrazio. Lui mi ha guardato incredulo, non poteva sapere quanta dolcezza mi avesse ispirato la musica che ho ascoltato. Si è girato ed è andato via, ho chiuso la porta alle mie spalle e sono tornato alle solite abitudini. Che noia.

Diego, ti prego: non stancarti mai di andare in giro con la tua zampogna.