"E' riaperto dal tardo pomeriggio odierno, il parcheggio a piazza Orsini. Da oggi fino al 7 gennaio, dalle 8 alle 20 con disco orario massimo un'ora, in modalità completamente gratuita. Si tratta di un'ulteriore importante opzione per favorire il commercio cittadino in centro storico nel periodo tradizionalmente dedicato allo shopping natalizio", lo annunciano in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai parcheggi Attilio Cappa.
Benevento, per le festività natalizie riapre il parcheggio a Piazza Orsini
Gratuito fino al 7 gennaio, dalle 8 alle 20 con disco orario massimo un'ora
Benevento.
"E' riaperto dal tardo pomeriggio odierno, il parcheggio a piazza Orsini. Da oggi fino al 7 gennaio, dalle 8 alle 20 con disco orario massimo un'ora, in modalità completamente gratuita. Si tratta di un'ulteriore importante opzione per favorire il commercio cittadino in centro storico nel periodo tradizionalmente dedicato allo shopping natalizio", lo annunciano in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai parcheggi Attilio Cappa.
"E' riaperto dal tardo pomeriggio odierno, il parcheggio a piazza Orsini. Da oggi fino al 7 gennaio, dalle 8 alle 20 con disco orario massimo un'ora, in modalità completamente gratuita. Si tratta di un'ulteriore importante opzione per favorire il commercio cittadino in centro storico nel periodo tradizionalmente dedicato allo shopping natalizio", lo annunciano in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai parcheggi Attilio Cappa.