"Falso maresciallo", una truffa si trasforma in tentata rapina Benevento. Arrestato dai carabinieri un 21enne egiziano, nel mirino due pensionati

Tentata estorsione e tentata rapina: sono le ipotesi di reato per le quali i carabinieri della Compagnia di Benevento hanno arrestato un 21enne egiziano, ritenuto il presunto responsabile di un episodio ai danni di un 79enne ed un 69enne della città. I due pensionati hanno ricevuto una telefonata con la quale un falso maresciallo dei carabinieri ha spiegato che il documento d'identità di uno di loro era stato trovato a bordo di un'auto utilizzata per compiere una rapina, e che per evitare conseguenze i due anziani avrebbero dovuto consegnare immediatamente tutto il denaro contante e i monili in oro custoditi nell'abitazione a un incaricato che sarebbe passato di lì a poco.

Sull'uscio di casa si è presentato il 21enne, che una volta all'interno, nel tentativo di impossessarsi con rapidità dell'oro, ha spintonato la donna. L'intervento dei militari, nel frattempo allertati, ha evitato che il colpo venisse portato a termine: il giovane è stato arrestato e condotto in carcere.