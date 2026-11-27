"I Comuni soci non possono subire decisioni prese sopra le loro teste" Sportello Alto Calore a Calvi, il Sindaco di Pago Veiano De Ieso tuona

"La notizia della chiusura dello sportello utenti di via delle Puglie a Benevento, con il conseguente trasferimento a Calvi, apre una questione che va ben oltre la semplice riorganizzazione dei servizi".

Così il sindaco di Pago Veiano MAuro De Ieso tuona contro la decisione della società di trasferire lo sporte in un centro non agevolmente raggiungibile da tutti: "Al di là delle valutazioni sull'organizzazione, sorprende la scelta di privare il capoluogo di un punto di riferimento per l'utenza, trasferendolo in un Comune che, per posizione geografica e collegamenti, potrebbe risultare meno facilmente raggiungibile per tanti cittadini del territorio. Si pensi, ad esempio, a chi proviene da Pago Veiano, Reino e da altri centri delle aree interne. Ma la questione più rilevante - rimarca De Ieso - riguarda il metodo e il rapporto istituzionale con i Comuni soci. In una fase così delicata, che accompagna il passaggio verso il nuovo assetto della gestione del servizio idrico e la costituzione della nuova realtà societaria, ci si sarebbe aspettati un maggiore coinvolgimento dei sindaci. Invece, ancora una volta, le decisioni sembrano maturare senza un confronto preventivo con gli amministratori dei territori direttamente interessati", lo dichiara in una nota il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso".

"Quello che sta accadendo è indicativo di un metodo che non possiamo condividere – aggiunge il primo cittadino –. Le decisioni vengono assunte sopra la testa dei sindaci, che sono soci della società e che, proprio in quanto tali, dovrebbero essere parte attiva dei processi decisionali. Non si può pensare di coinvolgere i Comuni soltanto quando c'è da approvare un bilancio o procedere alla ratifica di atti già definiti, escludendoli invece dalle scelte che incidono sull'organizzazione e sul futuro del servizio. I sindaci non possono essere ridotti a meri ratificatori di decisioni assunte altrove. Ancora una volta Alto Calore sembra percorrere strade che per noi risultano incomprensibili, soprattutto per il mancato rispetto del ruolo istituzionale dei Comuni soci. Non è soltanto una questione di trasferimento di uno sportello, ma del principio stesso di partecipazione e rappresentanza che dovrebbe caratterizzare una società partecipata dagli enti locali. Anche la scelta di trasferire uno sportello dal capoluogo a Calvi, proprio in una fase di transizione, appare poco comprensibile. Si priva Benevento di un presidio facilmente accessibile e si rischia di rendere più complicato il rapporto con gli utenti provenienti da altri territori, senza che siano state rese note le ragioni e i vantaggi di questa operazione.Non siamo contrari a una riorganizzazione dei servizi, ma non accettiamo che venga realizzata senza condivisione, senza un confronto con i sindaci e senza una chiara valutazione delle ricadute sui cittadini.

I Comuni - conclude - non possono essere considerati soci soltanto sulla carta: devono poter esercitare concretamente il proprio ruolo. Da sindaco di un Comune socio, chiedo pertanto che venga aperto un confronto istituzionale permanente sulle scelte organizzative e sulle modalità con cui si sta accompagnando il passaggio al nuovo modello di gestione, nel rispetto del ruolo e delle prerogative di tutti i Comuni soci".