Nel Sannio rinasce l'Associazione stampa sannita "Punto di riferimento per tutti gli operatori della comunicazione sociale del territorio"

Rinasce l’Associazione Stampa Sannita. Grazie all’impegno e alla determinazione di un gruppo di giornalisti, guidati da Alfredo Pietronigro, e dopo mesi di incontri e confronti, il 26 novembre, si è tenuta l’assemblea costituente della nuova “Associazione Stampa Sannita”, nel corso della quale i soci fondatori hanno proceduto all’approvazione dello statuto e alla elezione dei vertici del sodalizio. Sono risultati eletti: presidente Enzo Colarusso, vicepresidente Alfredo Salzano; Segretario Luca Maio; Tesoriere Maria Gabriella Fuccio e consigliere Giuseppe De Martino.

Nella stessa assemblea sono stati eletti anche i membri del Consiglio dei Revisori dei Conti, che è composto da Alfredo Pietronigro (presidente), Guido Del Sorbo e Alessia Giusti (componenti) e Paolo Bocchino (supplente); e del Collegio dei Probiviri, composto da Antonio De Lucia (presidente), Mario Del Grosso e Mario Pedicini (componenti).

Obiettivo della nuova Assostampa Sannita è essere un punto di riferimento per tutti gli operatori della comunicazione sociale del territorio, regolarmente iscritti all’Ordine dei Giornalisti, operando per la tutela della categoria, la difesa della libertà di informazione e la rappresentanza dei giornalisti a livello locale.

Il primo compito del nuovo consiglio direttivo, che avrà una durata di due anni, sarà quello di coinvolgere nell’associazione tutti i giornalisti sanniti iscritti all’Ordine dei Giornalisti, attraverso una campagna di adesione che sarà lanciata nelle prossime settimane.