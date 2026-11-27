Il sindaco Mastella: "Ora un Ente fieristico delle aree interne" Il primo cittadino di Benevento a margine dell'inaugurazione di CampaniaAlleva

"CampaniaAlleva è ormai un appuntamento fieristico di riferimento per tutto il Mezzogiorno, un evento agricolo, enogastronomico, di economia faunistica e di promozione turistica tra i più importanti del Paese”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella a margine del taglio del nastro dell'edizione 2027.

“Benevento a contrada Olivola mette in vetrina un polo fieristico naturale che ospita in questi giorni più di 500 espositori da tutta Italia”.

Poi lancia un'idea: “Questo rilevante aspetto economico e di promozione turistica va messo a regime affinché gli effetti diventino da transitori a permanenti attraverso la costituzione di un Ente Fieristico delle aree interne con la compartecipazione senz'altro di Comune, Provincia ma soprattutto la Regione Campania, cui spetta oggettivamente lo sforzo economico maggiore per dare un segnale concreto d'attenzione alle aree interne. Occorre una mescolanza tra aree costiere e non della Campania e un'altra possibilità, di rara risonanza mondiale, è l'America's Cup su cui serve uno sforzo in più per coinvolgere negli effetti benefici anche i nostri territori. CampaniaAlleva è anche una occasione di divertimento sano ed educativo: invito genitori e nonni a portarvi nipotine e nipotine in questo week end. Su richiesta del Comune, Air Campania ha attivato navette per tutta la durata della manifestazione".

Al via l'edixione 2026 di CampaniaAlleva. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza dei vertici dell’Associazione Allevatori della Campania e del Molise e di un’ampia rappresentanza delle istituzioni, delle forze dell’ordine e delle organizzazioni del comparto agricolo e zootecnico, accompagnata dalla partecipazione della Pattuglia Ippomontata del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato.

Accanto al Presidente Davide Minicozzi e al Direttore AACM Augusto Calbi erano presenti il Sindaco del Comune di Benevento, On. Clemente Mastella; l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca; il Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) Antonio Iannone; il Senatore Domenico Matera, Segretario della Presidenza del Senato; il Deputato Piero De Luca; i Consiglieri Regionali Fernando Errico e Pellegrino Mastella; il Questore della provincia di Benevento Giovanni Leuci; l’assessore alle Attività Produttive e ai Trasporti del Comune di Benevento Luigi Ambrosone; il Presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli; il Vicepresidente nazionale di Coldiretti e Presidente di Coldiretti Benevento Gennarino Masiello; il Direttore di Coldiretti Campania Roberto Mazzei; il Presidente provinciale UNPLI Benevento Renzo Mazzeo, oltre ai rappresentanti del Comando provinciale dei Carabinieri, della Polizia Municipale e delle altre istituzioni e organizzazioni intervenute. Particolarmente significativa anche la presenza di numerosi Sindaci e amministratori dei Comuni della provincia di Benevento e non solo.