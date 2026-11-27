"Diego non soccorso adeguatamente", prosegue l'inchiesta sulla morte del 41enne Benevento. Il Gip: altri 3 mesi per ascoltare infermiera che si sarebbe confidata con moglie vittima

La Procura aveva chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla scorta delle conclusioni dell'autopsia, ma il gip Maria Amoruso ha accolto l'opposizione delle parti offese ed ha disposto che prosegua per altri 90 giorni l'attività investigativa sulla morte di -Diego Forgione, 41 anni, originario di Vitulano, ma residente a Foglianise, l'infermiere del 118 a Morcone la cui esisenza si era conclusa il 27 giugno 2025 al San Pio, dove era ricoverato da un paio di settimane.

Papà di un bimba in tenerissima età, Diego si era sentito male mentre da pochi minuti aveva iniziato a giocare a calcio sul campo di Rotondi. Aveva accusato un dolore toracico, era stato caricato in una prima ambulanza, e poi trasferito in un secondo mezzo di emergenza, con a bordo un medico, che l'aveva trasportato in ospedale, dove le sue condizioni erano state giudicate molto gravi. Poi il decesso che aveva fatto naufragare la speranza che potesse tornare ai suoi affetti.

Un dramma del quale ci siamo occupati più volte, raccontando la determinazione con la quale i familiari di Diego, con l'avvocato Vincenza Stefanucci, hanno sempre espresso la convinzione che non fosse stato adeguatamente assistito. Una convinzione che il Gip ha deciso di approfondire, disponendo una integrazione istruttoria in indagini definite “gravemente lacunose”. Da qui gli ulteriori tre mesi: un lasso di tempo che dovrà servire ad escutere il personale delle due ambulanze e, soprattutto, una infermiera.

E' stata l'unica ad essere già stata ascoltata ma, secondo le parti offese, avrebbe fornito una versione dei fatti differente da quella alla quale si sarebbe abbandonata durante un incontro con la moglie di Diego. Alla quale avrebbe confidato, a suo dire, una serie di presunte criticità nei soccorsi prestati al 41enne, che non sarebbe mai stato mai collegato nella prima ambulanza al monitor cardiaco né al defibrillatore, e che, quando era intervenuta lei, Diego non sarebbe stato ventilato, al punto che sarebbe stata lei ad aprire la valvola della bombola d'ossigeno.

Quando era stata sentita dai carabinieri, l'infermiera avrebbe invece dichiarato che non vi era stato un trasbordo del paziente dal primo al secondo mezzo, che il proprio equipaggio era salito a bordo per prestare supporto e che erano state eseguite manovre di rianimazione avanzata. Versioni contrastanti che hanno reso necessario un supplemento di indagine.