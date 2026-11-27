«Il Francescanesimo del Sannio… oltre il Sannio», l'incontro a Benevento Lunedì 30 novembre alle 17, nella Sala del Centenario della Basilica Madonna delle Grazie

«Il Francescanesimo del Sannio… oltre il Sannio», nuovo appuntamento del Centro Studi del Sannio per l’VIII Centenario francescano. Lunedì 30 novembre alle ore 17.00, nella Sala del Centenario della Basilica Madonna delle Grazie, un incontro tra storia e testimonianze per raccontare come l’eredità del Santo di Assisi nata nel territorio sannita abbia saputo irradiarsi ben oltre i confini locali. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di P. Antonio Tremigliozzi, Ministro Provinciale dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, seguiti dall’introduzione del prof. Paolo Palumbo, Direttore del Centro Studi del Sannio. Il cuore dell’approfondimento storico sarà affidato alla relazione di P. Davide Panella, storico del francescanesimo sannito-irpino. Spazio poi alle testimonianze dirette, con gli interventi di P. Mariano Parente, Vicario del Convento dei Cappuccini – Santuario Madonna delle Grazie in Cerreto Sannita (BN), e di Saverio Pedoto, dell’Ordine Francescano Secolare e Ministro della Fraternità di Sabbioncello di Merate (LC).