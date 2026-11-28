Palermo-Benevento: le "carezze" di Inzaghi, le scelte di Floro Partitissima al Barbera: passato e futuro si mescolano in un turbinio di emozioni

Parole come carezze, ricordi che passano per il cuore prima di arrivare alla mente. Pippo Inzaghi non ha fatto finta di nulla, anzi ha sottolineato che quella stagione rimane irripetibile, anche alla guida di una corazzata come il suo attuale Palermo: “In quei due anni a Benevento non ci siamo neanche resi conto di cosa abbiamo fatto, poi col tempo abbiamo capito di aver fatto qualcosa di unico e speciale”. Eh già, ve la ricordate quella stagione caratterizzata dall'arrivo surreale della pandemia? Squadra, società e allenatore più forti di tutto. Non si può dimenticare nulla. E Pippo lo dice con la sua solita franchezza: “Un rapporto bellissimo mi lega a città, tifosi e Presidente”. Un paio di volte è venuto come semplice spettatore, s'è messo lì, ha fatto il tifo per i giallorossi e alla fine si è fatto immortalare col “pres”: “Rapporto eccezionale, ci sentiamo spesso. Ho seguito tanto lo scorso campionato di C, ho tifato per loro. Giocano veramente bene e devo fargli i complimenti. Alla squadra e a Floro Flores. Quest'anno avrebbero meritato di avere qualche punto in più, ma mi auguro ugualmente che riescano a fare un grande campionato”. Poi quella frase che spesso ripeteva anche a Benevento quando doveva affrontare un vecchio amico, uno che non è come gli altri: “Questa volta saremo avversari, ma appena finirà torneremo a fare il tifo l'uno per l'altro”.

Sottolineare le parole di uno che ha scritto pagine indelebili di storia del calcio italiano era doveroso. Lui la sua l'ha detta anche in tempi non sospetti: “Mi piacerebbe che il Palermo vincesse il campionato, ma che subito dopo ci fossero Pisa e Benevento”. Sa cosa siano gli affetti veri, Superpippo. Non è banale, quello che sente nell'anima lo esterna senza reticenze.

E Floro sfoglia la margherita

Oggi come ha sottolineato lui saremo avversari. La strega giocherà per sé senza farsi coinvolgere dai sentimenti. Qualche punto alla Favrita sarebbe oro per la squadra giallorossa che sa di dover fare un'impresa per non soccombere. I numeri della squadra rosanero fanno paura: ha vinto 21 delle ultime 22 partite al Barbera, l'ultimo pareggio l'anno scorso lo colse la Juve Stabia di Abate. Un'altra campana. Chissà...

Floro ci proverà. Può gestire le scelte senza troppi condizionamenti. Dalla sfida con l'Empoli ha avuto risposte confortanti: chiunque entri in campo è pronto a fare la sua parte, con spirito di sacrificio e con grandi slanci. E' inevitabile che dopo aver giocato tre partite in sette giorni qualche avvicendamento sia da prendere in considerazione. In difesa dovrebbe rimanere tutto com'è, magari questa volta il ballottaggio è sulla corsia di sinistra: Beruatto o Sernicola?

A centrocampo ci sono giocatori da cui non si può prescindere. Uno è Kouan. L'ivoriano si è preso il Benevento e ne è diventato un punto insostituibile. L'altro è capitan Maita, che pure ha tirato tanto la carretta ed ha anche il peso di una diffida che non è un fardello di poco conto. Ma l'ex Bari dovebbe essere regolarmente al suo posto. Il terzo centrocampista è un ballottaggio. Prisco ha giocato decisamente bene contro l'Empoli ed è tra quelli più freschi. Siatounis ha ormai il piede talmente caldo che gli bastano anche una ventina di minuti per trovare il gol. Nel settore centrale chiede un po' di spazio anche il giovane Mannini, uno che ha il fuoco dentro e che potrebbe essere un fattore in questa seconda parte del campionato.

Anche davanti c'è di che scegliere. Sulle corsie dovrebbero essere confermati Cherubini e Okereke, i due elementi di maggior valore dello schieramento giallorosso. Al centro dell'attacco Tumminello potrebbe godere di una riconferma. Anche il modo di giocare potrebbe favorirlo: un po' attaccante, un po' trequartista. Ma la cosa più importante è che chi scenderà sul campo del Barbera giochi oltre i propri limiti. Solo così potrà sperare in quell'impresa che tutti vorrebbero centrare.