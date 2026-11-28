Ecopunti rifiuti: individuati 182 illeciti, scatta anche un sequestro Le verifiche della Polizia Municipale di Benevento con la collaborazione del'Asia

Sono state 182 le persone fino ad oggi identificate e multate per abbandono di rifiuti nei pressi delle isole ecologiche alle porte di Benevento. Operazioni effettuate dagli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato numerose verifiche grazie ai sistemi di videosorveglianza installati nei pressi dei punti di conferimento nelle zone non servite dal porta a porta dell'Asia.

“Il risultato è frutto di un’attività coordinata- ha spiegato il comandante della Polizia locale, Giuseppe Vecchio -, sviluppata nell’ambito della consolidata collaborazione tra il Nucleo di Polizia Ambientale diretto dalla sottotenente Angela Del Ninno e ASIA Benevento, quotidianamente impegnate nella tutela dell’ambiente, del decoro urbano e della qualità della vita cittadina”.

I video registrati dagli impianti presenti in tutti gli ecopunti e le attività investigative e di accertamento condotte dal Nucleo di Polizia Ambientale hanno consentito di risalire agli autori delle violazioni e di adottare i conseguenti provvedimenti di natura amministrativa e penale.

L’attività svolta conferma l’efficacia di un “modello operativo” fondato sulla sinergia tra la Polizia Municipale di Benevento e ASIA Benevento finalizzato a garantire un presidio sempre più incisivo del territorio e a contrastare comportamenti che arrecano danno all’ambiente, compromettono il decoro urbano e generano costi aggiuntivi a carico dell’intera collettività.

Particolare attenzione viene riservata al contrasto degli illeciti connessi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche in considerazione delle potenziali ricadute sull’ambiente e sulla salute pubblica.

Le attività di controllo proseguiranno con l’obiettivo di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali, promuovere il rispetto delle regole e tutelare il patrimonio ambientale cittadino.

La Polizia Municipale rinnova l’invito ai cittadini a utilizzare correttamente gli ECOPUNTI e a collaborare attivamente, segnalando situazioni di degrado e comportamenti contrari alla normativa ambientale, nella consapevolezza che la tutela del territorio rappresenta una responsabilità condivisa.