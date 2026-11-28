Sportello Alto Calore a Calvi. Il sindaco Cataudo: scelta inadeguata Il primo cittadino di Ceppaloni: difficoltà soprattutto per gli anziani

«Chiudere lo sportello utenti di via delle Puglie a Benevento e trasferirlo a Calvi rischia di aggravare le difficoltà di un servizio che già oggi fatica a rispondere ai cittadini». Lo dichiara Claudio Cataudo, sindaco di Ceppaloni.

«Per molti utenti, soprattutto per gli anziani, lo sportello fisico resta l'unica soluzione per una voltura, un contratto o un chiarimento su una bolletta. Allontanarlo dal capoluogo significa rendere più difficile proprio a queste persone l'accesso a un servizio essenziale».

Cataudo contesta anche il metodo: «I Comuni sono soci di Alto Calore, ma della decisione abbiamo saputo a cose fatte. Le scelte che riguardano i cittadini vanno condivise con i soci».

Da qui la proposta: «Il Comune di Ceppaloni è pronto a mettere a disposizione gratuitamente un ufficio comunale per uno sportello di Alto Calore, al servizio dei nostri cittadini e dei Comuni vicini. Abbiamo inviato una richiesta formale di chiarimenti e chiediamo un confronto con i sindaci».