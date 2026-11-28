Serie B / Diretta Palermo-Benevento, LIVE La testuale del match valido per la quattordicesima giornata di campionato

Al Barbera si gioca il match tra Palermo e Benevento, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Entrambe le formazioni sono reduci da vittorie conquistate, rispettivamente, contro Sudtirol ed Empoli. La Strega sfida la capolista con l'intento di strappare un risultato positivo.

Palermo-Benevento, il tabellino

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Magnani, Augello; Gomes, Segre; Vavassori, Ranocchia, Johnsen; Pohjanpalo. A disp.: Nespola, Fortin, Gyasi, Hernani, Bertolino, Ceccaroni, Mazzitelli, Gabrielloni. All.: Inzaghi

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Dalle Mura, Sernicola; Siatounis, Prisco, Maita; Cherubini, Tumminello, Okereke. A dispo.: Esposito, Caldirola, Salvemini, Lamesta, Mannini, Simonetti, Beruatto, Schimmenti, Saio, Kouan, Mignani, Verdi. All.: Floro Flores

Arbitro: Crezzini di Siena. Assistenti: Rossi di Biella e Gentile di Isernia. Quarto ufficiale: Allegretta di Molfetta. VAR e AVAR: Volpi di Arezzo e Sozza di Seregno