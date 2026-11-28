Primavera, il Benevento domina il Napoli e consolida il primato (VIDEO) Vittoria dei giallorossi guidati da Panarelli con le reti di Soprano (doppietta) e Giugliano

Benevento-Napoli 3-0

Benevento: Rosa; Scarpitella (11'st Viscovo), Manuzzi, Grilli, Formicola (36'st Jerradi), D'Ambrosio, Battista (31'st De Benedetto), Kwete, Soprano (36'st Amico), Giugliano, Coltorti (11'st Pirozzi). A disp.: Mandato, Sessa, Petrizzo, Carandente, Liguori, Paolini, Lo Russo. All. Luigi Panarelli

Napoli: Spinelli; Melnyk, Santella (28'st Liccardo), De Stefano, Natale (1'pt Rovetini), Zappala, Esposito (1'pt Mane), Chiummariello (19'st Anic), Pereyra (1'pt Branchizio), Baridò, Favicchio. A disp.: Merone, Candela, Pepe, Saviano, Riccio. All. Antonio Nocerino

Arbitro: Marco Antonuccio di Roma 1. Assistenti: Roberto Grittano di Termoli e Marco Palazzo di Campobasso.

Marcatori: 8'pt Soprano (B), 31'pt Soprano (B), 39'pt Giugliano (B)

Vittoria di spessore, primo posto in classifica consolidato. La Primavera del Benevento si conferma grande nel derby giocato contro il Napoli, vinto con il netto risultato di 3-0. La prima azione degna di nota è degli azzurri, con Pereyra che calcia di poco fuori. Il Benevento sblocca il risultato all’8’, con una conclusione di Soprano che non lascia scampo a Spinelli per l’1-0. Il vantaggio dà slancio al Benevento che diventa padrone del campo. Spinelli devia su Battista. Poi si fa vedere il Napoli con Rosa che respinge su Melnyk. Al minuto 31, Soprano c’è e realizza il tap in vincente che porta il risultato sul 2-0. Il Benevento spinge e colpisce un palo con Manuzzi, poi al 39’ mette a segno il tris con Giugliano che dal limite non lascia scampo a Spinelli. Il portiere del Napoli, successivamente prosegue il duello con Battista, neutralizzandolo in due occasioni. Così come all’inizio della ripresa, Spinelli nega ancora una volta la gioia del gol allo scatenato numero sette del Benevento. Il secondo tempo è di gestione per la Strega. Il Napoli si fa vedere con degli interventi di Baridò e Manè, entrambi respinti da Rosa. Il Benevento vince e balza a quota 25 punti in classifica, maturando anche due punti di vantaggio in più sul Catanzaro, adesso distante tre lunghezze, considerato il pari tra i calabresi e il Perugia. Festeggia il Benevento che nella prossima giornata sfiderà proprio il Catanzaro in trasferta.