Incidente su A1,muore coppia di oncologi: lui è beneventano, lavorava al S. Pio Il dramma. Le vittime sono i dottori Vincenzo Ricci e la moglie Teresa, in servizio a Napoli

Una coppia di oncologi: lui beneventano, lei napoletana, neanche cinquantenni. Sono, seecondo quanto riportato dai siti casertani e napoletani, le vittime dell'incidente accaduto questa mattina sull’autostrada A1 Milano-Napoli, all’altezza dello svincolo di Afragola. A perdere la vita sono stati i dottori Vincenzo Ricci, che lavorava come dirigente medico al San Pio, e la coniuge, Teresa Fabozzi, in servizio all'Ospedale del mare a Napoli. Gravemente ferita, invece, una terza persona.

Due le auto coinvolte. Ancora da accertare le cause e la dinamica dello scontro.al chilometro 750 dell’autostrada, nel tratto compreso tra il nodo A1/A16 e il nodo di Acerra-Afragola, in direzione Roma.

Un impatto molto violento che non ha dato scampo ai due medici, entrambi molto apprezzati e stimati per le capacità professionali e la serietà ed il rigore con il quale si rapportavano con i pazienti. Abitavano a Caserta. Un dramma.