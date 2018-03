"Memorial Ciro Vive", l'augurio degli organizzatori In fase di preparazione l'evento organizzato da Salvatore Giardiello e Mariaconcetta Caputo

Si avvicina l'appuntamento per uno dei tornei più attesi a Benevento. Un evento che è diventato importante per la città perchè rappresenta il ringraziamento a una persona che è andata via troppo presto lasciando un vuoto incredibile. Si tratta del Memorial “Ciro Vive”, dedicato a Ciro Vigorito, il compianto fratello del presidente del Benevento Oreste Vigorito. Manca ancora un po' all'inizio ma l'organizzazione si sta muovendo eccome. C'è la pausa pasquale, poi si cercherà di completare il roster delle compagini che prenderanno parte ala manifestazione.

“Stiamo lavorando – iniziano gli organizzatori Salvatore Giardiello Mariaconcetta Caputo – per cercare di rendere la prossima edizione ancora più bella ed interessante. Intanto ci godiamo la pausa pasquale, poi torneremo a lavorare. Proprio a tal proposito noi organizzatori e tutti gli atleti, vogliamo augurare una serena Pasqua alla famiglia Vigorito e un affettuoso abbraccio ad Oreste Vigorito che striamo aspettando che torni al più presto per poterlo riabbracciare”.

Redazione