Provincia, Cataudo: "Costruiamo insieme una nuova stagione per il Sannio" Il candidato del centro destra per la presidenza

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli amministratori che hanno sottoscritto la mia candidatura alla Presidenza della Provincia di Benevento. Un grazie va anche a quanti, pur non avendo firmato, mi stanno contattando in queste ore per manifestarmi il loro sostegno".

Così Claudio Cataudo, candidato per la presidenza della Provincia di Benevento alle prossime elezioni del 26 luglio. "Ho accolto questa candidatura - prosegue - con orgoglio e senso delle istituzioni. Si tratta di una responsabilità importante, che intendo onorare con il massimo impegno, mettendo al centro esclusivamente gli interessi dei Comuni, degli amministratori e delle comunità del Sannio.

La Provincia deve tornare a essere protagonista dello sviluppo del territorio: una vera casa comune, capace di affiancare gli enti locali, programmare gli investimenti e offrire risposte concrete sui grandi temi che riguardano il nostro territorio, dalla viabilità all'edilizia scolastica, dalla difesa del suolo alle infrastrutture, dalla transizione ambientale all'accesso ai fondi regionali, nazionali ed europei.

Il programma di governo sarà aperto e partecipato, costruito attraverso l'ascolto dei territori e partendo dalle reali esigenze delle amministrazioni locali. Credo che la Provincia debba rappresentare il luogo dell'unità istituzionale e della collaborazione tra amministratori, superando contrapposizioni e appartenenze quando è in gioco il futuro del Sannio.

Per questo rivolgo un appello a tutti gli amministratori che condividono l'obiettivo di rilanciare il nostro territorio: sono pronto ad aprire un confronto leale, serio e costruttivo con chiunque voglia contribuire a un progetto di crescita e di buon governo.

Quella che ci attende non è una sfida tra schieramenti politici, ma una sfida per rafforzare il ruolo della Provincia, renderla più autorevole, creare nuove opportunità e garantire una capacità amministrativa all'altezza delle aspettative dei cittadini.

Con il contributo di tutti possiamo aprire una nuova stagione, fondata sulla competenza, sulla responsabilità e sulla condivisione delle scelte. Sarò il Presidente dell'ascolto, del dialogo e della concretezza, con l'obiettivo di costruire una Provincia più forte, più efficiente e sempre più vicina ai suoi Comuni”.