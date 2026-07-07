"Anch'io sono la Protezione Civile": a Benevento il campo scuola per ragazzi Iniziativa promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile

Dal 6 luglio e fino all'11 Benevento sta ospitando il campo scuola "Anch'io sono la Protezione Civile 2026", iniziativa promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile con l'obiettivo di diffondere tra i più giovani la cultura della prevenzione, del volontariato e della cittadinanza attiva.

L’evento si sta svolgendo nella nuova sede di via Santa Colomba 143, grazie alla disponibilità del Comune di Benevento e al supporto del consigliere delegato Italo Barbieri, che ha contribuito a rendere possibile l'organizzazione dell'iniziativa.

Il Comune mette a disposizione spazi, attrezzature e volontari, mentre l'organizzazione è curata dall'associazione di Protezione Civile di Benevento, impegnata nella gestione delle attività formative e operative previste durante l'intera settimana.

Il progetto, che a livello nazionale prevede la partecipazione di ragazzi dai 10 ai 16 anni, a Benevento è rivolto alla fascia d'età 10-13 anni. I partecipanti sono complessivamente 26, provenienti dalla città e dai comuni limitrofi. La selezione è avvenuta tramite prenotazione attraverso i canali social, secondo il criterio dell'ordine di iscrizione.

Durante l'intera esperienza i ragazzi saranno seguiti da educatori e volontari, con un rapporto di circa un educatore ogni cinque partecipanti. Una presenza costante pensata per garantire attenzione, sicurezza e accompagnamento in tutte le fasi del campo, sia nei momenti formativi sia nelle attività operative e di vita quotidiana.

Una delle caratteristiche centrali dell'esperienza è rappresentata dal pernottamento obbligatorio in tende montate dagli stessi ragazzi con il supporto dei volontari. La tenda rappresenta infatti una soluzione rapida e fondamentale in caso di emergenza, utile per garantire accoglienza, riparo e sicurezza nelle prime fasi di gestione di una situazione critica. L'attività è pensata per favorire autonomia, collaborazione e spirito di squadra, rendendo i partecipanti parte attiva nella costruzione e nella gestione del campo.

La giornata tipo inizia presto, con la sveglia fissata alle 6.30. Dopo i momenti dedicati all'organizzazione quotidiana, i ragazzi prendono parte alle attività formative, al pranzo e, nel corso della giornata, alle esercitazioni operative. Tra queste rientrano anche il montaggio e lo smontaggio delle tende, attività pratiche pensate per far comprendere concretamente l'importanza dell'organizzazione, della collaborazione e della rapidità d'intervento in situazioni di emergenza.

I ragazzi sono coinvolti in lezioni, simulazioni ed esercitazioni pratiche dedicate ai principali temi della sicurezza e della prevenzione. Tra gli argomenti trattati ci sono i rischi presenti sul territorio, le norme comportamentali da adottare in caso di emergenza e la problematica degli incendi boschivi. Le attività sono realizzate anche con la collaborazione di enti e istituzioni come Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Istituto Nazionale di Geofisica, sede di Grottaminarda.

I partecipanti prendono parte non solo ai momenti formativi, ma anche alle attività operative di gestione e realizzazione del campo. L'obiettivo è far conoscere da vicino il funzionamento della Protezione Civile e trasmettere i principi del volontariato, della responsabilità e della cittadinanza attiva.