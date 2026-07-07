"Rifiuti accumulati", sequestrata un'attività. La difesa ricorre al Riesame

Benevento. Intervento dei carabinieri forestali

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Benevento.  

Il sequestro, convalidato dal gip Maria Di Carlo, risale allo scorso 24 giugno, ed è ora oggetto di un ricorso al Riesame che sarà discusso il 14 luglio dagli avvocati Gerardo Giorgione e Stefano Travaglione, difensori della legale rappresentante di una società. Riguarda un'attività di soccorso stradale, deposito di veicoli e officina che a Sant'Angelo a Cupolo è finita nel mirino dei carabinieri forestali della Stazione di San Giorgio del Sannio.

Nel corso di una verifica i militari avrebbero accertato presunte violazioni in materia ambientale: in particolare, l'accumulo di rifiuti in più aree e in un locale. Attenzione puntata su vari materiali: carta, ferro, plastica, imballaggi, pezzi di ricambio usati, olii e liquidi esausti. Una situazione che ha indotto i firestali a far scattare il sequestro, che il giudice ha convalidato con un provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale.

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