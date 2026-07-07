L’11 e 12 luglio Sinistra Italiana Benevento incontra la cittadinanza ?Parte anche a Benevento la campagna “Decidiamo”

Parte anche a Benevento la campagna “Decidiamo”, un cantiere del programma politico nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra e un luogo di lavoro collettivo, dove ogni contributo è utile per definire le politiche che ci guideranno verso il 2027.

Sabato 11 luglio e domenica 12 luglio, dalle 18.30 alle 21.30 saremo di fronte al Palazzo del Governo per incontrare la cittadinanza. L’occasione sarà utile per lanciare la campagna di tesseramento a Sinistra Italiana e per costruire insieme il Programma del Cambiamento, basato su una visione alternativa di Paese che parte proprio dalle priorità e dalle esperienze del nostro territori, perché un programma partecipato per sua natura non si costruisce a porte chiuse.

La piattaforma “Decidiamo.com” nasce con l’obiettivo di trasformare idee, esperienze e competenze diffuse in proposte concrete e condivise, attraverso laboratori tematici dedicati ai grandi temi programmatici.

I macrotemi strategici presenti, sui quali AVS intende realizzare un percorso di partecipazione aperto, sono i seguenti: Clima ed energia; Territorio, città, casa e beni comuni, partecipazione democratica; Mobilità; Economia circolare e rifiuti zero ; Lavoro; Impresa e politica industriale; Fiscalità giusta e lotta alle disuguaglianze; Diritti, parità e libertà; Salute, sanità territoriale e inquinamento; Scuola università, cultura e conoscenza; Legalità, trasparenza ed ecomafie; Migrazoni, accoglienza ed Europa dei diritti; Pace, politica estera ed Europa; Intelligenza artificiale e digitalizzazione, innovazione; Welfare, enti locali e aree interne; Agricoltura, biodiversità e diritti degli animali.

Ogni persona potrà scrivere la propria proposta e condividerla online sul “Vivaio delle idee”.

L’iniziativa si terrà contemporaneamente in altre città, con presidi, gazebo, tavoli e banchetti informativi, per avviare un confronto collettivo, decidere insieme come progettare un futuro migliore per noi e, soprattutto, insieme alle nuove generazioni.