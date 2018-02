L'under 17 in trasferta a Bari La gara comincerà alle 15

Impegno in trasferta per l'under 17 che scenderà sul terreno di gioco del Bari. I giallorossi cercheranno di dare continuità all'ottimo stato di forma per consolidare il secondo posto in classifica. Il fischio d'inizio è fissato alle 15.

Ecco il programma della 17^ giornata:

Napoli – Palermo

Avellino – Crotone

Salernitana – Ascoli

Bari – Benevento

Foggia – Frosinone

Ternana – Perugia

Pescara – Roma

La classifica: Roma 38, Benevento 32, Ascoli 31, Napoli 28, Frosinone 27, Perugia 24, Palermo e Crotone 23, Salernitana e Bari 19, Ternana 15, Foggia e Pescara 13, Avellino 9.

Ivan Calabrese