Under 17, altro successo: espugnato il campo del Bari I giallorossi ottengono tre punti preziosi in chiave classifica

L'under 17 espugna Bari con il punteggio di 3-1. Inutile dire che si tratta di un successo prezioso in chiave classifica, soprattutto perché permette al Benevento di consolidare il secondo posto. Nel primo tempo i giallorossi si sono portati in avanti con Dublino e Peluso. I padroni di casa successivamente sono riusciti ad accorciare le distanze, tenendo viva la partita. Nella ripresa, però, il solito Dublino ha messo a segno il tris, a coronamento di un'ottima prestazione che conferma la truppa di Bovienzo ai vertici. Nella prossima giornata il Benevento se la vedrà contro il Crotone in trasferta.

Ivan Calabrese