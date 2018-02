Bovienzo: "Contro l'Ascoli sarà dura, ma c'è serenità" Il tecnico dell'under 17: "Affronteremo questa gara come tutte le altre"

Incontro d'alta classifica per l'under 17 che affronterà l'Ascoli. Le due compagini sono separate da quattro punti. Inutile dire che un successo sarà fondamentale per entrambe. Ecco come l'ha presentata il tecnico Bovienzo: "Siamo riusciti a trovare la continuità nelle prestazioni e una identità ben precisa. Mi aspetto una partita dura perché l'Ascoli è una squadra che ci somiglia molto, ma la gara di andata ci dà molto coraggio. Siamo tranquilli e sereni, con la consapevolezza che faremo la nostra gara. E' bello stare ai vertici e lottare contro queste squadre e siamo consapevoli che dobbiamo trovare i risultati attraverso un certo tipo di gioco. E' una gara molto importante, ma l'affronteremo come tutte le altre".

Ivan Calabrese