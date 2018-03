Under 17, vittoria a Palermo: play off sempre più vicini Decisiva una doppietta di Peluso

Palermo – Benevento 1-2

Palermo: Giappone, Flaccovio (19'st Caffaro), Castiglione, Garofalo, Quaranta, Fradella, De Stefano (19'st Lo Re), Kociaj (9'st Romeo), Celesia, Pace (19'st Buongarzoni), Rizzo. A disp.: Pitarresi, Prestigiacomo, Zanghi, Filippone. All.: Ignoffo

Benevento: Carriero, Peluso, De Siena, Landolfi (1'st Mirante), Di Ronza, Pastina, Mancino (35'st Credentino), Russo (40'st Gargiulo), Di Serio, Dublino (24'st Strianese), Sanogo. A disp.: Stasi, Federico, Napolitano, Pignatelli, Onda. All.: Bovienzo

Arbitro: Virgilio di Trapani

Assistenti: Marino e Biunda di Trapani

Marcatori: 10'pt e 9'st Peluso (B), 18'st De Stefano (P)

Altro successo in trasferta per l'under 17 del Benevento che ha espugnato il terreno di gioco del Palermo con il risultato di 2-1. I giallorossi sono passati in vantaggio al 10' con Peluso. L'esterno difensivo giallorosso si è ripetuto al 9' della ripresa. Al 18' i rosanero hanno accorciato le distanze, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Con questo successo la truppa di Bovienzo si conferma al secondo posto. La qualificazione ai play off non è ancora matematica, ma è davvero vicina. Nella prossima giornata ci sarà il Frosinone all'Imbriani.

Ivan Calabrese