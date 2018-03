Under 17, all'Imbriani c'è il big match Benevento - Frosinone Tutto pronto per l'attesa sfida tra seconda e terza classificata del girone

Domenica pomeriggio le attenzioni saranno tutte rivole alla sfida tra Benevento e Frosinone, valevole per la 23^ giornata del campionato under 17. I giallorossi sono reduci dalla convincente vittoria ottenuta a Palermo che gli ha permesso di compiere un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione ai play off. I ciociari, invece, occupano il terzo posto a sole tre lunghezze dai sanniti e giocheranno la partita della vita per poter agganciare la seconda piazza che, lo ricordiamo, è utile per ottenere il passaggio diretto alle fasi finali. Si prevede un incontro combattutto e ricco di emozioni. Il fischio d'inizio è fissato alle 15.

Ecco il programma:

Bari – Avellino

Ascoli – Palermo

Ternana – Crotone

Salernitana – Foggia

Benevento – Frosinone

Pescara – Napoli

Roma – Perugia

La classifica: Roma 51, Benevento 46, Frosinone 43, Ascoli e Napoli 41, Bari 28, Palermo 27, Salernitana, Perugia e Crotone 26, Ternana 25, Pescara 21, Avellino 18, Foggia 14

Ivan Calabrese