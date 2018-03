Under 17, sconfitta di misura con il Frosinone Decisiva una rete di Antonellis nella ripresa. Il Benevento ha anche colpito una traversa

Benevento – Frosinone 0-1

Benevento (4-3-3): Carriero; Peluso, Di Ronza, Pastina, De Siena (34'st Strianese); Mirante (6'st Federico, Russo, Sanogo; Mancino (12'st Onda), Di Serio, Dublino. A disp.: Stasi, Gargiulo, Credentino, Landolfi, Napolitano, Pignatelli. All.: Bovienzo

Frosinone (4-2-3-1): Capogna; Ghazoini, Esposito, Marchizza, Tonetto; Menegat, De Florio (25'st Ortenzi); Antonellis, Veneruso (44'st Antonellis L.), Venturini (34'st Pescosolido); Altobello (34'st Merola). A disp.: Falzano, Ferrari, Scorzoni, Rosi. All. Marsella

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore

Assistenti: Falco e Iazzetta di Frattamaggiore

Marcatore: 5'st Antonellis D.

Peccato. L'under 17 è stata sconfitta di misura nel big match disputato all'Imbriani contro il Frosinone. E' un risultato che è giunto al termine di una gara molto equilibrata, tra due squadre che fanno della compattezza difensiva il proprio punto di forza. Gli ospiti sono partiti bene, mantenendo il pallino del gioco contro un Benevento che si è difeso senza affanni. Al 13' si è vista l'unica occasione frusinate nel primo tempo con Altobello che da pochi passi non ha trovato il tap in vincente. L'azione più ghiotta è stata di marca giallorossa ed è avvenuta alla mezzora: Peluso è stato protagonista di una imperiosa discesa sull'out destro e ha provato una sorta di tiro – cross, la palla è stata respinta dal portiere e sulla ribattuta si è presentato Mirante che, con la porta totalmente spalancata, ha sparato incredibilmente alto.

Nella ripresa è giunta la beffa: dopo cinque minuti il Frosinone è riuscito a passare in vantaggio con Antonellis che ha sfruttato al meglio un cross di Menegat per punire Carriero. Il Benevento ha cercato in tutti i modi a pareggiare: al 19' si è fatto vedere Dublino con un insidioso sinistro che si è spento di poco sul fondo. Al 29' è stata la traversa colpita da Pastina su punizione a strozzare in gola l'urlo di gioia sannita. Un minuto dopo il Frosinone ha contrattaccato con un contropiede di Altobello: l'attaccante, dopo aver saltato Carriero, ha colpito il palo esterno della porta. Al 44' c'è stata un'occasione anche per Rosi che ha provato un tiro in diagonale, ma la sfera ha sfiorato il palo.

Gli attacchi finali non sono serviti al Benevento per evitare la sconfitta. E' un risultato che permette ai gialloblu di agganciare i giallorossi al secondo posto. L'accesso diretto alle fasi finali è ancora in bilico.

Ivan Calabrese