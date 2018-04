L'under 17 insegue i quarti: all'Imbriani c'è il Foggia Il fischio d'inizio è fissato alle 11

Le attezioni sono tutte rivolte sull'under 17 del Benevento. I giallorossi, dopo aver ottenuto la qualificazione ai play off, cercano in tutti i modi di chiudere al secondo posto in classifica, in modo da potersi qualificare direttamente ai quarti di finale della post season. La truppa di Bovienzo, attualmente, occupa proprio la seconda piazza ma dovrà difenderla dagli assalti di Ascoli e Frosinone. Domenica mattina, con fischio d'inizio fissato alle ore 11, ci sarà l'incontro con il Foggia all'Imbriani. Una gara da non sbagliare per proseguire verso il sogno della post season che per l'intero settore giovanile rappresenterebbe un traguardo eccezionale.

Ecco il programma:

Ascoli – Avellino

Perugia – Palermo

Crotone – Pescara

Benevento – Foggia

Roma – Frosinone

Bari – Napoli

Salernitana – Ternana

La classifica: Roma 55, Benevento 49, Ascoli 47, Frosinone 46, Napoli 44, Bari 34, Crotone 30, Perugia 28, Salernitana e Palermo 27, Ternana 26, Pescara 25, Avellino 18, Foggia 15

Ivan Calabrese