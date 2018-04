Under 17, un gol di Mancino manda in estasi l'Imbriani Trionfo sul Foggia con qualche difficoltà. Adesso si attende il risultato dell'Ascoli

Benevento – Foggia 1-0

Benevento (4-3-3): Carriero; Peluso (27'st Gargiulo), Di Ronza, Pastina, De Siena; Mirante, Landolfi (12'st Ruggiero), Credentino; Dublino (23'st Onda), Di Serio (1'st Strianese), Mancino (37'st Di Palma). A disp.: Stasi, Russo, Pepe, Pignatelli. All.: Bovienzo

Foggia (3-5-2): Mejri (1'st Di Stasio); Buccirosso (1'st Macchia), Muollo (31'st Ratclif), Greco; Fiore, Iannone, Di Nicola, Carella, Lioce; Palumbo, Sergio. A disp.: De Troia, Vallario, Di Stasio, Graziano, Mengoni, Rosselli. All.: Acquaviva

Arbitro: Barbiero di Campobasso

Assistenti: Cecere e Scuotto di Frattammaggiore

Marcatore: 36'st Mancino

Vittoria pesantissima per il Benevento contro il Foggia. I giallorossi si confermano al secondo posto con una giornata dal termine del campionato e sono in attesa dell'esito della sfida tra Ascoli e Avellino. Se i marchigiani non dovessero vincere, per la truppa di Bovienzo si aprirebbero ufficialmente le porte dei quarti di finale.

La gara con i satanelli non è stata semplice. I rossoneri si sono presentati con un ermetico 5-3-2 in fase difensiva che non permetteva al Benevento di trovare gli spazi giusti. C'è da dire che diversi sanniti non erano abbastanza lucidi e questo ha dato vita a un primo tempo in cui i giallorossi stazionavano stabilmente nella metà campo avversaria, senza però incidere più di tanto. L'unica azione degna di nota è avvenuta al 6' con una forte conclusione di Mirante che ha colpito la traversa.

Nel secondo tempo i sanniti hanno premuto il piede sull'acceleratore. Bovienzo ha apportato delle modifiche, inserendo i vari Strianese, Ruggiero e Onda per dare maggiore freschezza alla manovra, spostando anche Mancino sulla sinistra in modo da permettergli di andare maggiormente alla conclusione con il destro. E' stata la scelta giusta. Al 26' lo stesso Mancino ha impensierito Di Stasio con un insidioso tiro, sulla ribattuta si è fiondato Onda che si è fatto neutralizzare. Un minuto dopo Onda ci ha riprovato con una conclusione in girata, ma Di Stasio ha deviato in angolo con la punta delle dita. Il gol del vantaggio è arrivato al 36', grazie a un bel destro a giro di Mancino che non ha lasciato scampo all'estremo difensore rossonero.

Nei minuti finali il Benevento ha gestito il vantaggio, fino alla conquista dei tre punti che, come detto, sono molto pesanti in chiave classifica. Adesso si attende solo il risultato dell'Ascoli. Nel frattempo i giallorossi già pensano all'importante derby di domenica prossima in casa del Napoli per l'ultima giornata della stagione regolare.

Ivan Calabrese