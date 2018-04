Under 17, a Napoli sarà una finale: vincere per i quarti Alla truppa di Bovienzo servono i tre punti per ottenere un risultato storico

E' la gara più importante dell'anno. L'under 17 del Benevento domenica si recherà a Napoli per l'ultimo atto della stagione regolare. Può essere considerata una vera e propria finale, soprattutto perché entrambe hanno un disperato bisogno di conquistare l'intera posta in palio. I tre punti garantirebbero ai giallorossi la qualificazione ai quarti di finale, risultato storico per la società che salterebbe l'insidiosa "trafila" dei play off. Il pareggio potrebbe non bastare, considerato che l'Ascoli dista solo due lunghezze e sarà impegnato contro il fanalino di coda del Foggia. Per i partenopei la vittoria gli permetterebbe di strappare il pass per le fasi finali. Sarà una partita vera, quindi, tra due squadre che hanno disputato un ottimo campionato. Il fischio d'inizio è fissato alle 15 di domenica.

Ecco il programma dell'ultima giornata:

Foggia – Ascoli

Ternana – Bari

Napoli – Benevento

Palermo – Crotone

Frosinone – Perugia

Avellino – Roma

Pescara – Salernitana

La classifica: Roma 58, Benevento 52, Ascoli 50, Napoli 47, Frosinone 46, Bari 34, Perugia 31, Crotone 30, Ternana 29, Pescara 28, Salernitana e Palermo 27, Avellino 18, Foggia 15

Ivan Calabrese