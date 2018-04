Under 17, sconfitta a Napoli. Giallorossi ai play off La truppa di Bovienzo chiude il campionato al terzo posto

Napoli – Benevento 2-1

Napoli: Zagari, Gaeta, Salimbé (38'st Bianco), Esposito A., Mariani, Massa, Guadagni G. (19'st Guadagni C.), Caiazzo, Esposito D. (24'st Arcella), Labriola, Sgarbi. A disp.: Daniele, D'Ausilio, Esposito S., Carbone, Giliberti. All.: Chianese

Benevento: Carriero, Peluso (22'st Credentino), De Siena, Landolfi (10'st Ruggiero), Di Ronza, Pastina (31'st Gargiulo), Mancino, Mirante, Di Serio, Dublino (31'st Garofalo), Sanogo (31'st Onda). A disp.: Stasi, Pepe, Di Palma, De Rosa, Onda. All.: Bovienzo

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore

Assistenti: Tagliaferro e Cecere di Caserta

Marcatori: 18'pt Labriola (N), 30'pt Di Ronza su rig., 9'st Esposito D. (N)

Sconfitta per l'under 17 nella trasferta di Napoli. Con questo risultato e la concomitante vittoria dell'Ascoli sul Foggia, i giallorossi chiudono il campionato al terzo posto. Sfuma, quindi, il sogno della qualificazione diretta ai quarti di finali, la quale deve passare necessariamente per i play off.

Sono stati gli azzurri a passare in vantaggio al 18' con Labriola. Il Benevento ha reagito allo svantaggio ed è riuscito a riequilibrare la contesa con un calcio di rigore trasformato da Di Ronza. Nella ripresa, precisamente al 9', Esposito ha siglato il gol del definitivo 2-1.

