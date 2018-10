Under 17, vittoria in extremis per il Benevento sul Frosinone I giallorossi non brillano ma portano a casa tre punti preziosi. E' di Ferraro il gol decisivo

Benevento – Frosinone 2-1

Benevento (3-4-1-2): Savarese; Menichino, Montanino, Bocchetti (16'st Percope); Delle Curti (29'st Solimeno), Esposito (29'st Calzolaio), De Rosa, Andreozzi; Pietroluongo (29'st Maresca); Ferraro, Romanelli (6'st Alfieri). A disp.: Andrei, Autiero, Vitale, Migliozzi. All.: Romaniello

Frosinone (4-3-1-2): Salvati; Perlingieri, Giordani, Gabriele, Nigro; Santi (32'st Rimedio), Santarpia, Selvini (15'st Luciani); Coccia; Rodio (15'st Morelli), Ricci (32'st Engerer)(45'st Macrì). A disp.: Renzi, Mattei. All.: Marsella

Arbitro: Luongo di Napoli

Assistenti: Guerra e Caliendo di Nola

Marcatori: 14'st Giordani (F), 43'st Solimeno (B), 50'st Ferraro (B)

Note: Espulso al 39'st Santarpia (F). Minuti di recupero 0'pt e 7'st

Vittoria col batticuore per il Benevento che ha portato a casa tre punti molto importanti dopo aver battuto il Frosinone con il risultato di 2-1. Non è stata la migliore prestazione dei giallorossi, i quali hanno sofferto e non poco l'iniziativa dei ciociari, ma alla fine è arrivato un successo che ripaga in parte i punti persi immeritatamente nelle scorse gare. Il primo tempo è stato di marca ospite, con gli uomini di Marsella che hanno sfiorato in più occasioni il vantaggio. Al 5' una conclusione di Ricci è stata deviata in angolo da Savarese. Al 12' l'estremo difensore giallorosso è uscito a vuoto sugli sviluppi di un calcio d'angolo, permettendo a Giordani di trovarsi tutto solo con la porta totalmente spalancata: la conclusione del difensore si è stampata sul palo. Al 16' è stata la volta di Ricci, ma il suo tiro ha fatto la barba al palo dopo una deviazione. Il Benevento ha provato a costruire qualcosa, ma non riusciva a penetrare la retroguardia avversaria. Al 32' il Frosinone è stato fermato ancora una volta dal palo, questa volta colpito da Ricci.

Nella ripresa i ragazzi di Romaniello hanno cercato sin da subito di partire al meglio: al 9' ci hanno provato con De Rosa che ha indirizzato la sfera sul primo palo, ma Salvati si è opposto al meglio.

Al 14' è arrivato il gol degli ospiti: sugli sviluppi di un calcio d'angolo ci ha provato Santi, ma Savarese ha respinto la conclusione. Sulla ribattuta si è fiondato Giordani che ha gonfiato la rete.

A quel punto Romaniello ha cambiato l'assetto della sua squadra, passando dal 3-4-1-2 al 4-3-3, gettando nella mischia Percope al posto di Bocchetti. Le cose non sono cambiate per i giallorossi, anzi inevitabilmente si sono creati dei pericolosi spazi a centrocampo per gli avversari. Il Benevento ci ha provato con i calci di piazzati di Alfieri al 27' e Maresca al 35', ma la sfera si è spenta di poco sul fondo in entrambe le occasioni. Al 38' Andreozzi una forte conclusione di Andreozzi ha sorvolato di poco la traversa. Un minuto più tardi è avvenuto l'episodio che ha favorito il Benevento: Marsella era pronto a sostituire l'acciaccato Santarpia, ma il mediano ha perso troppo tempo per guadagnarsi l'uscita dal campo. A quel punto l'arbitro l'ha ammonito per la seconda volta, facendo scattare l'espulsione e di conseguenza il mancato cambio. Con la superiorità numerica e il rinnovato entusiasmo la Strega ha premuto il piede sull'acceleratore, trovando il pareggio al 43' con un fortunoso cross di Solimeno che si è depositato beffardamente in rete. A causa delle varie pause il direttore di gara ha anche concesso ben sette minuti di recupero, nei quali il Benevento ha letteralmente assediato la difesa ciociara fino al gol del definitivo 2-1, giunto al 50' e firmato da Ferraro che ha approfittato di un errore di un difensore avversario per insaccare alle spalle di Salvati.

E' un successo importante per i sanniti che adesso dovranno osservare ben due settimane di sosta. Il rientro è fissato per il prossimo 4 novembre, quando si recheranno in trasferta a Foggia.

Ivan Calabrese