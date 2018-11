Under 17, pareggio tra Foggia e Benevento I giallorossi impattano in trasferta

Foggia – Benevento 1-1

Foggia: Matera, Pompa, Clemente, Lupoli, Palumbo (36'st La Notte), Fantozzi, Stasi (43'st Grella), Lucido (31'st Pierno), Samele, Fucci, Polichetti (31'st Garau). A disp.: Lo Mele, Cafagna, Massari, Monaco, Bosso. All.: Acquaviva

Benevento: Savarese, Menichino, Solimeno (12'st Andreozzi), Maresca (12'st Esposito), Montanino, Vitale (36'st Autiero), Delle Curti (29'pt Percope), De Rosa, Ferraro (36'st Romanelli), Garofalo, Alfieri. A disp.: Romano, Bocchetti, Migliozzi, Calzolaio. All.: Romaniello

Arbitro: Capriuolo di Bari

Assistenti: Colella e Maiorano di Bari

Marcatori: 32'pt Lupoli (F), 35'pt Garofalo (B)

Termina con un pareggio la sfida giocata questo pomeriggio tra le compagini under 17 di Foggia e Benevento. Sul terreno di gioco pugliese sono passati in vantaggio proprio i padroni di casa con Lupoli, precisamente al 32' del primo tempo. La truppa di Romaniello è riuscita a riequilibrare la situazione dopo pochi minuti con Garofalo. Nella ripresa il risultato non è cambiato fino al triplice fischio del direttore di gara. Nella prossima giornata i giallorossi affronteranno il Napoli all'Avellola.